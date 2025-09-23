Sicher Velo fahren mit Kindern

Ob man sich mit einem Velokinderanhänger durch den Strassenverkehr manövriert oder beim Fünf- oder Sechsjährigen mit klopfendem Herzen dabei zuschaut, wie das Velo schlingert: Es gibt immer wieder Momente, in denen man als Elternteil leer schluckt. Doch wenn man sich einige Tipps zu Herzen nimmt, bleibt das Risiko kalkulierbar. Wir verraten euch, wie ihr als Familie mit dem Velo sicher durch den Alltag kurvt.

Tipp 1: Die richtige Grösse

Klingt vielleicht etwas banal, ist aber nicht ganz ohne: Der Rahmen des Velos sollte nicht zu gross sein. Dir und deinem Kind zuliebe solltest du der Versuchung widerstehen, ein Velo mit einem zu grossen Rahmen zu kaufen, damit es das Kind möglichst lang fahren kann. Passende Rahmengrössen sorgen für die nötige Sicherheit, aber es gibt noch einen weiteren Grund: Positive Erlebnisse zu schaffen, ist in der Anfangsphase besonders wichtig: «Das Kind muss nur ein, zweimal blöd stürzen, und es verliert die Freude am Velofahren», sagt Marcel Leupi von LEUPI BIKE GmbH in Näfels.

Velos vom Fachhandel für Kinder sind leicht, damit die Kleinen ohne Weiteres auf- und absteigen können. Auch die restlichen Komponenten sind in der Regel der Grösse angepasst: Vom kürzeren Lenkerdurchmesser über kleinere Griffe bis hin zu kürzeren Kurbeln bei den Pedalen. Stützräder sind heutzutage überflüssig, weil die Kleinen oft mit dem Kinderlaufrad die ersten Erfahrungen auf zwei Rädern sammeln. Balance und Koordination beherrschen sie daher meist schon recht gut, wenn sie zum ersten Mal auf ein Velo mit Pedalen steigen. Ein Laufrad hat meist nur eine Hinterradbremse, ein Kindervelo sollte eine Vorder- und eine Hinterradbremse am Lenker haben.

Tipp 2: Einen Helm tragen – und zwar immer

In der Schweiz gibt es keine Helmpflicht – einmal ausgenommen von E-Bikes mit Höchstgeschwindigkeiten bis zu 45 Kilometer pro Stunde. Dennoch sollten Kinder und Erwachsene immer einen Helm tragen – auch auf kurzen Strecken. Die Frage, ob ein Helm wirklich nützt, ist gut erforscht. Velohelme können die Wahrscheinlichkeit von Kopfverletzungen um circa fünfzig Prozent reduzieren, die Wahrscheinlichkeit von schweren Kopfverletzungen gar um sechzig bis siebzig Prozent. Um den Kopf vor Rotationskräften zu schützen, verfügen gewisse Modelle über ein Mips-Sicherheitssystem. Diese Technologie aus Schweden schützt bei schrägen Aufprallszenarien, die durchaus vorkommen. Meist ist ein Helm mit Mips-Sicherheitssystem nur zehn bis zwanzig Franken teurer als ein herkömmlicher Helm. Auch wichtig zu wissen: Nach fünf bis sechs Jahren sollte man einen Helm ersetzen, auch wenn er nicht oft getragen wurde. «Das Material wird mit der Zeit porös und die Gefahr steigt, dass er bei einem Aufprall leichter zerbricht», so Marcel Leupi. Sicherheitsrelevant ist auch die Helmfarbe, gerade in der dunklen Jahreszeit: Dunklere Farben sind zu meiden, je knalliger die Farbe, desto besser wird man von den Verkehrsteilnehmern erkannt. «Es gibt so viele Farben und Muster – da ist für jeden Geschmack etwas dabei», so Marcel Leupi.

Tipp 3: Licht an! Auch am Tag