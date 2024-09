Sicher im Eigenheim: Warum die richtige Haushaltversicherung unverzichtbar ist

Dein Rettungsanker im Ernstfall: Die Haushaltversicherung

Selbst bei bester Vorsicht lassen sich Unfälle oder Schäden nicht immer vermeiden. Eine gute Haushaltversicherung greift dann, wenn Schäden entstanden sind und schützt vor den finanziellen Folgen. Doch nicht jede Versicherung ist gleich: Eine massgeschneiderte Haushaltversicherung sollte nicht nur die Grundrisiken abdecken, sondern auch flexibel auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt sein.

Hier kommt die Haushaltversicherung SIEBENSACHEN der glarnerSach ins Spiel. Diese Versicherungslösung wurde speziell entwickelt, um all jene Risiken abzudecken, die in einem modernen Haushalt auftreten können. Egal, ob es sich um Wasserschäden, Sturmschäden, Einbruch oder Elektronikschäden handelt – mit SIEBENSACHEN bist du bestens geschützt. Ein grosser Vorteil dieser Versicherung ist ihre Anpassungsfähigkeit: Nebst den gängigsten Ereignissen wie den Grunddeckungen von Feuer, Wasser, Diebstahl und Glasbruch kannst du mit SIEBENSACHEN noch weitere Deckungen wie z.B. Haushaltkaskoversicherungen, Dauercamping, Umgebungsschäden, Ungeziefer und Extended Coverage abschliessen. So kannst du sicher sein, dass dein Zuhause und deine Wertgegenstände optimal abgesichert sind.