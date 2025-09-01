Immobilie vererben oder verkaufen?

Ein häufiges Missverständnis: Die Übergabe einer Immobilie ist erst ein Thema im hohen Alter. Dabei lassen sich viele Konflikte und unnötige Steuern vermeiden, wenn frühzeitig klare Regelungen getroffen werden. Wer etwa zu Lebzeiten eine Liegenschaft überträgt, kann Einfluss auf die Bedingungen nehmen, zum Beispiel durch ein Wohnrecht, eine Nutzniessung oder durch die Staffelung des Eigentumsübergangs. So bleiben Flexibilität und Sicherheit erhalten, und die Eigentümer können weiterhin in ihrer vertrauten Umgebung leben, ohne die Kontrolle über ihr Zuhause vollständig abzugeben.