Gut versorgt: Stauraumlösungen

Man muss nicht gleich ein Meister oder eine Meisterin im Kofferraum-Tetris sein. Und doch: Für einen sicheren und unbeschwerten Ferienstart sollte man beim Packen und Beladen des Autos einige Faustegeln beachten. Schwere Gegenstände gehören im Kofferraum ganz nach unten und sollten bündig an die Lehne der Rücksitze gelegt werden. Zudem sollte das Ladegut nie über die Oberkanten der Sitzlehnen reichen. Achte darauf, dass die Sicht nach hinten nicht blockiert ist. Wenn viel mitmuss, ist eine Dachbox oft die bessere Lösung als ein bis oben hin vollgepackter Kofferraum. Stelle sicher, dass die Ladung inklusive der Mitfahrenden nie die zulässige Gesamtmasse oder die zulässige Achslaste des Fahrzeugs überschreitet. Diese Angaben findest du in deinem Fahrzeugausweis. Auch die Gewichtverteilung spielt eine Rolle: Am besten von rechts nach links möglichst ausgeglichen beladen. Für die Sicherheit der Fahrerin oder des Fahrers sowie der Insassen ist es wichtig, dass jedes Objekt im Fahrzeug befestigt ist. Viele Mercedes-Modelle haben einen doppelten Ladeboden. Dieser bietet zusätzliche Stauraumoptionen unterhalb des Hauptladebodens – ideal für kleinere Gegenstände oder solche, die man nicht ständig benötigt. Wenn der bordeigene Stauraum nicht ausreicht, kann man auch noch mit Zubehör nachhelfen. Wir stellen die drei wichtigsten vor: