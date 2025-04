Pflege bewegt – und beginnt bei uns

Mit Herz, Hand und Verstand. Pflege ist weit mehr als ein Beruf. Sie ist ein menschlicher Beitrag an unsere Gesellschaft – oft herausfordernd, aber immer sinnstiftend. Am BZGS Glarus begleiten wir Menschen auf ihrem Weg in eine Tätigkeit, die Kopf, Herz und Hände gleichermassen fordert – und erfüllt. «Ich wollte schon immer etwas tun, das wirklich zählt», erzählt eine angehende Fachfrau Gesundheit (FaGe EFZ). Diese Haltung teilen viele unserer Lernenden. Ob nach dem Oberstufenabschluss, während der FaGe-Ausbildung oder auf der nächsten Etappe an der Höheren Fachschule (HF) zur diplomierten Pflegefachfrau / zum diplomierten Pflegefachmann – sie alle vereint der Wunsch, anderen Menschen zu helfen, sie zu begleiten, ihnen Lebensqualität zurückzugeben.

Pflege ist mehr als helfen

Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen, Verantwortung – und ein gutes Gespür für Menschen ist entscheidend. «Als diplomierter Pflegefachmann HF übernehme ich sehr viel Verantwortung, treffe Entscheidungen, welche sich fatal auf den Patienten auswirken können. Wenn es demnach einem Patienten aufgrund einer meiner Entscheidungen besser geht, erfülltces mich sehr und gibt mir Motivation weiterzumachen», sagt ein Studierender der Höheren Fachschule Pflege. «Wir hören zu, geben Halt und handeln mit Fachwissen und Herz.» Am BZGS Glarus ist uns genau diese Verbindung wichtig: fachlich stark sein – und gleichzeitig mit Menschlichkeit und Respekt begegnen. Denn gute Pflege beginnt immer beim Menschen. Das BZGS Glarus ist ein Ort, an dem Lernen und persönliche Entwicklung im Mittelpunkt stehen. Unsere Lernenden und Studierenden setzen sich täglich mit Engagement und Leidenschaft dafür ein, wertvolle Kompetenzen im Gesundheitsund Sozialbereich zu erwerben. Unserec Ausbildungspartner aus der Praxis und unser Bildungszentrum legen besonderen Wert darauf, ihnen das nötige Rüstzeug für ihre berufliche Zukunft mitzugeben. Dabei bietet das BZGS nicht nur eine fundierte Ausbildung, sondern unterstützt die Lernenden und Studierenden auf ihrem Weg zu Fachkräften, die mit Herz, Hand und Verstand arbeiten.

Die Vielfalt der Bildungsangebote

Das BZGS bietet ein vielseitiges Angebot an Bildungsmöglichkeiten, die vom eidgenössischem Berufsattest (EBA) Assistentin/ Assistent Gesundheit und Soziales (AGS) in der Grundbildung bis zur Höheren Fachschule für Pflegeberufe (HF Pflege) auf Tertiärstufe reichen. Diese Vielfalt ermöglicht es den Lernenden und Studierenden, ihren individuellen Karriereweg zu gestalten und sich in einer unterstützenden Lernumgebung zu entfalten. Im Sinne einer Ausbildungsdrehscheibe kooperiert das Bildungszentrum eng, vernetzt und auf Augenhöhe mit den kantonalen Ausbildungsbetrieben. Seit Sommer 2024 wird zudem der Berufsschulunterricht für Fachmänner/Fachfrauen Betreuung (FaBe EFZ) am BZGS in der Fachrichtung «Kinder», «Menschen im Alter» und «Menschen mit Beeinträchtigung» unterrichtet. Auf der Tertiärstufe HF am Unterrichtsort Ziegelbrücke bestehen zudem Partnerschaften mit Gesundheitsbetrieben aus den Kantonen Schwyz, St. Gallen und Zürich.

Warum das BZGS wählen?

Das BZGS Glarus ist eine lebendige Gemeinschaft, in der der Mensch im Mittelpunkt steht und Lernende, Studierende, Dozent/innen und Mitarbeitende gemeinsam an einer positiven Zukunft arbeiten. Schule und Praxis arbeiten gezielt zusammen, damit die Ausbildung als Einheit erlebt

und persönliche Förderung erreicht wird. «Es ist eine familiäre Schule, welche dieselben Werte wie ich pflegt. Man kennt sich, passt aufeinander auf und fördert sich gegenseitig. Ich bin davon überzeugt, dass die Ausbildung am BZGS zu absolvieren die beste Entscheidung für mich und meine Zukunft war.» So eine ehemalige FaGe-Lernende und jetzt diplomierte Pflegefachfrau HF.

Der Mensch im Mittelpunkt

Am BZGS zählt nicht nur die Leistung, sondern auch der persönliche Weg. Schule und Praxis arbeiten eng zusammen, damit die Ausbildung als sinnvolle Einheit erlebt wird.

Familiäres Schulklima

Am Standort Glarus in der Grundbildung, und in Ziegelbrücke an der Höheren Fachschule Pflege: Persönlich, engagiert – bei uns kennt man sich. Das fördert Vertrauen, Motivation und Zusammenhalt.

Individuelle Begleitung

Ob Lerncoaching, Mentoring oder gezielte Förderangebote – jede/r wird dort abgeholt, wo sie oder er steht.

Moderne, praxisnahe Ausbildung

Aktuelles Wissen, realitätsnahe überbetriebliche Kurse (ÜK), Skills-Trainings (HF) und innovative Lernformen machen die Ausbildung lebendig und berufsnah.

Vielfalt und Offenheit

Unterschiedliche Lebenswege und Perspektiven bereichern den Alltag. Das BZGS ist ein Ort für alle, die in der Pflege etwas bewegen wollen.

Zusatzangebote mit Mehrwert

Programme wie English for Nursing stärken gezielt Kompetenzen für die Kommunikation im Gesundheitswesen in englischer Sprache.

Engagiertes Team

Lehrpersonen und Dozent/innen mit Fachkompetenz und pädagogischem Feingefühl begleiten den Weg in den Beruf.

Werde auch DU Teil unseres Bildungszentrums

Aktuell haben wir für den Start im September 2025 noch freie Plätze für das verkürzte Studium für FaGe zur/zum dipl. Pflegefachfrau/mann HF! Auch ein flexibler Einstieg in den neuen, berufsbegleitenden Vorbereitungslehrgang Fachmann/ Fachfrau Langzeitpflege und Betreuung ist möglich – jetzt bewerben.