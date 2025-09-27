Der Königsweg zum perfekten Bett
Ist jemand von Liegebeschwerden im Bett geplagt, ist an Schlaf oft nicht mehr zu denken. Schlaf- und Liegeberaterinnen und -berater nehmen die Schmerzen ernst und arbeitet lösungsorientiert. In fünf systematischen Schritten zu einem erholsamen Schlaf.
Ist jemand von Liegebeschwerden im Bett geplagt, ist an Schlaf oft nicht mehr zu denken. Schlaf- und Liegeberaterinnen und -berater nehmen die Schmerzen ernst und arbeitet lösungsorientiert. In fünf systematischen Schritten zu einem erholsamen Schlaf.
Sich jeden Abend darauf zu freuen, ins Bett zu gehen … davon können Menschen mit Liegebeschwerden nur träumen. Was die Sache knifflig macht: Die Ursachen für die Schmerzen während der Nacht oder nach dem Aufwachen lassen sich teils nicht auf einen einzigen Grund zurückzuführen, sondern können auch multifaktoriell sein. Ziel einer Schlaf- und Liegeberatung ist es, diesen komplexen Gründen auf die Spur zu kommen und mit einem neuen Bett wieder nahezu beschwerdefrei zu schlafen. Wir verraten dir, wie du in fünf Schritten zum perfekten Bett kommst – und so endlich wieder richtig gut schläfst.
Schritt 1: IST-Zustand / Anamnese / Beratung
Der wichtigste Schritt von allen. Am Anfang des perfekten Bettes steht die Analyse des Ist-Zustands im Rahmen einer Schlaf- und Liegeberatung. Wo genau treten Schmerzen auf und welche Ursachen könnten dafür verantwortlich sein? Und: Wie ist die Bettensituation zu Hause? Unter Berücksichtigung relevanter Faktoren wie zum Beispiel Liegelage, Gewohnheiten, Beschwerden und vielen mehr zeichnet sich Schritt für Schritt ein Gesamtbild der jeweiligen Situation ab. Daniel Ruoss vom Bettenfachgeschäft Robert Ruoss AG in Schübelbach ist zertifizierter Liege- und Schlafberater und tauscht sich regelmässig mit Ärzten und Ärztinnen, Physiotherapeuten und Osteopathinnen aus. Die grosse Erfahrung, wie auch die jährlichen Weiterbildungen in allen schlaf- und liegerelevanten Themen, erweitern das Know-how. Das hilft, die richtige Lösung für den jeweiligen Kunden zu finden.
Schritt 2: Das richtige Bettsystem probeliegen
Als nächstes wird dich der Fachmann eine Matratze und ein Bettsystem (Latten oder Boxspring) probeliegen lassen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind und worauf du Dich auch wohl fühlst. Zur Auswahl stehen Matratzen aus Kaltschaum, Memoryschaum, Federkern, Naturlatex, Gel, Wasser oder Luft. Wichtig dabei ist, dass beispielsweise in der Seitenlage die Wirbelsäule im Bereich des unteren Rückens gut gestützt ist und das Eintauchen von Schulter und Hüfte zulässt. Daniel Ruoss: «Das Bettsystem soll sich der jeweiligen Person optimal anpassen und nicht umgekehrt.»
Auf individuelle Körperkonturen, Gewohnheiten und Beschwerden ist dabei Rücksicht zu nehmen. Zudem lassen sich die Bettsysteme auch zu einem späteren Zeitpunkt an die Bedürfnisse anpassen.
Schritt 3: Das Geheimnis des richtigen Kopfkissens ergründen
Das Kopfkissen wird oft vernachlässigt, dabei ist es ganz oft Auslöser von Nacken- oder Kopfschmerzen. Das Kissen sollte auf die Schläferin oder den Schläfer und das Bettsystem abgestimmt sein. «Ein schlecht angepasstes Kopfkissen belastet die Muskulatur und die Struktur im Bereich der Halswirbelsäule. Nacken- oder Kopfschmerzen aufgrund muskulären Verspannungen ist grösstenteils die schmerzhafte Folge», warnt der Fachmann. Kopfkissen verschiedenster Beschaffenheit, verstellbaren Höhen und Stützfunktionen finden sich im vierstöckigen Geschäft in Schübelbach. Gut zu wissen: Im Hause Ruoss besteht die Möglichkeit, sich fachmännisch zu einem Nackenstützkissen beraten zu lassen und unverbindlich für ein paar Nächte auf deiner Matratze zu testen.
Schritt 4: Für das richtige Schlafklima sorgen
Auch ein perfektes Duvet trägt massgeblich zu einem erholsamen Schlaf bei, weil es überschüssige oder fehlende Wärme und Feuchtigkeit ausgleicht. Schwitzt du in der Nacht stark oder bist du eher ein «Gförli»? Die Materialien spielen dabei eine entscheidende Rolle: Daunen, Schurwolle, Kamelhaar, Tencel, Seide, Klimafaser, die Auswahl ist riesig. Auch hier berät der Fachmann aufgrund individueller Bedürfnisse. Wie Kopfkissen können Klimaduvets auch zum Testen mit nach Hause genommen werden. Ein Duvet, mit dem man sich so richtig wohl fühlt, ist ein wahrer Wohlfühl- und Schlaftipp.
Schritt 5 als Tüpfelchen auf dem i: traumhafte Bettwäsche
Zum perfekten Bett fehlt nur noch Bettwäsche, die so richtig gute Laune macht. Auch da wird man bei Robert Ruoss fündig. Das Fachgeschäft führt und produziert seit bald zwanzig Jahren eine eigene Bettwäsche-Kollektion unter dem Markennamen Tamara-R. Ob die zeitlose «be cosy»-Linie oder die saisonalen, modischen Designs – sie alle wurden nach höchsten Qualitätsstandards bedruckt und hergestellt. Im eigenen Bettwäsche-Atelier in Schübelbach wird die kuschlige Bettwäsche anschliessend sorgfältig und mit viel Liebe für dich aufs Mass konfektioniert.