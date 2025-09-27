Der Königsweg zum perfekten Bett

Sich jeden Abend darauf zu freuen, ins Bett zu gehen … davon können Menschen mit Liegebeschwerden nur träumen. Was die Sache knifflig macht: Die Ursachen für die Schmerzen während der Nacht oder nach dem Aufwachen lassen sich teils nicht auf einen einzigen Grund zurückzuführen, sondern können auch multifaktoriell sein. Ziel einer Schlaf- und Liegeberatung ist es, diesen komplexen Gründen auf die Spur zu kommen und mit einem neuen Bett wieder nahezu beschwerdefrei zu schlafen. Wir verraten dir, wie du in fünf Schritten zum perfekten Bett kommst – und so endlich wieder richtig gut schläfst.

Schritt 1: IST-Zustand / Anamnese / Beratung

Der wichtigste Schritt von allen. Am Anfang des perfekten Bettes steht die Analyse des Ist-Zustands im Rahmen einer Schlaf- und Liegeberatung. Wo genau treten Schmerzen auf und welche Ursachen könnten dafür verantwortlich sein? Und: Wie ist die Bettensituation zu Hause? Unter Berücksichtigung relevanter Faktoren wie zum Beispiel Liegelage, Gewohnheiten, Beschwerden und vielen mehr zeichnet sich Schritt für Schritt ein Gesamtbild der jeweiligen Situation ab. Daniel Ruoss vom Bettenfachgeschäft Robert Ruoss AG in Schübelbach ist zertifizierter Liege- und Schlafberater und tauscht sich regelmässig mit Ärzten und Ärztinnen, Physiotherapeuten und Osteopathinnen aus. Die grosse Erfahrung, wie auch die jährlichen Weiterbildungen in allen schlaf- und liegerelevanten Themen, erweitern das Know-how. Das hilft, die richtige Lösung für den jeweiligen Kunden zu finden.