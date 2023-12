Prättigauer sucht in Kreta nach einem «Match»

«Reality Island» feiert am 11. Dezember Premiere auf dem Streamingdienst «Oneplus». In der Sendung haben sich Singles aus der Schweiz und Österreich auf ein Experiment eingelassen, bei dem sie sich zwischen Liebe und Geld entscheiden müssen. Darunter ist auch Andrin aus Graubünden. Der 28-jährige Account Manager wohnt zwar seit über zwei Jahren in Zug, hat aber seine Wurzeln in der Südostschweiz. Aufgewachsen ist er in Furna und Jenaz. Im Alter von etwa 16 Jahren zog er von zu Hause aus und wohnte danach in Landquart, Chur und Domat/Ems. «Andrin ist ein ruhiger Typ, der sich durch seine Leidenschaft für Literatur, Natur und spirituelle Themen auszeichnet», heisst es in einer Mitteilung von Blofeld Communications.