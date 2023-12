Bündner Bachelorette beschwert sich in einem Video über Velofahrer und Fussgänger

Abschliessend fordert Buol, dass Velofahrer auf der Strasse verboten werden sollten. So macht sie sich keine Freunde in der Velowelt, aber diese will die ehemalige Bachelorette scheinbar auch nicht als Freunde haben. In diesem Sinne sollten sich Velofahrer und Fussgänger zukünftig vor der Bachelorette in Acht nehmen. (red)