Zürcher Derby: GC will eine bittere Serie gegen den FCZ endlich beenden

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Die letzten drei Zürcher Derbys gingen allesamt an den FCZ. Am Samstag nimmt GC den nächsten Anlauf – und geht mit neuem Selbstvertrauen ins Duell.

Das erste Zürcher Derby der neuen Super-League-Saison steht an. Am Samstagabend treffen die Grasshoppers und der FC Zürich im Letzigrund aufeinander. Die jüngsten Duelle sprechen dabei klar für eine Seite – die aktuelle Form allerdings nicht unbedingt.

Der FCZ hat die letzten drei Zürcher Derbys gewonnen

Für die Grasshoppers gibt es am Samstag eine unangenehme Serie zu beenden. Die vergangenen drei Meisterschaftsduelle mit dem Stadtrivalen gingen allesamt an den FCZ. Im November 2025 setzte sich der FC Zürich mit 1:0 durch. Im Februar folgte ein 2:1, ehe der FCZ auch das letzte Derby im Mai mit 2:1 für sich entschied.

Der letzte GC-Erfolg liegt damit fast ein Jahr zurück. Im Oktober 2025 feierten die Grasshoppers einen deutlichen 3:0-Sieg gegen den Stadtrivalen. Am Samstag bietet sich nun die nächste Gelegenheit, die Derby-Serie des FCZ zu durchbrechen.

GC feiert ausgerechnet vor dem Derby den ersten Saisonsieg

Der Zeitpunkt dafür könnte für die Grasshoppers kaum besser sein. Nach einem schwierigen Saisonstart gelang GC unter der Woche ausgerechnet vor dem Derby der erste Sieg in der laufenden Super-League-Saison.

Gegen den zuvor stark gestarteten FC St. Gallen setzte sich die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler mit 2:0 durch. Amir Abrashi brachte GC nach 36 Minuten in Führung, Young-Jun Lee sorgte nach der Pause für die Entscheidung.

Es war nicht nur der erste Saisonsieg, sondern laut SRF auch die bislang beste Leistung der Grasshoppers in dieser Spielzeit. Torhüter Marvin Hübel feierte bei seinem Super-League-Debüt zudem gleich einen Shutout. Damit geht GC mit neuem Selbstvertrauen ins Stadtduell.

Beim FC Zürich läuft vor dem Derby nicht alles nach Plan

Beim FCZ ist die Stimmung vor dem Derby eine andere. Die Mannschaft von Marcel Koller musste sich am Montag den Young Boys mit 2:4 geschlagen geben.

Dabei hatte der FCZ durch Miguel Reichmuth zunächst sogar geführt. Anschliessend drehte YB die Partie – vor allem dank Christian Fassnacht, der gleich dreimal traf. Und die Niederlage war nicht die einzige schlechte Nachricht für die Zürcher.

Selmin Hodza fällt mit einem Muskelfaserriss voraussichtlich sechs bis acht Wochen aus. Chris Kablan musste gegen YB zudem verletzt vom Platz. Stürmer Juan José Perea stand gar nicht erst im Aufgebot. Trainer Marcel Koller bestätigte anschliessend, dass der 26-Jährige nach einem Wortgefecht vorerst suspendiert wurde. Ob Perea bereits für das Derby wieder eine Option ist, war zuletzt offen.

So steht es um GC und den FCZ in der Super League

Auch die Tabelle verleiht dem ersten Derby der Saison zusätzliche Brisanz. Beide Zürcher Klubs sind nicht nach Wunsch in die neue Spielzeit gestartet.

Der FCZ hat nach sechs Partien sechs Punkte gesammelt. GC kommt nach dem ersten Saisonsieg gegen St. Gallen auf vier Zähler.

Mit einem Derbysieg könnten die Grasshoppers den Rückstand auf den Stadtrivalen damit auf einen einzigen Punkt reduzieren. Der FCZ könnte sich seinerseits mit einem Erfolg wieder etwas Luft verschaffen. Für beide Mannschaften geht es am Samstag deshalb nicht nur um die Vorherrschaft in Zürich.

Grasshoppers gegen FC Zürich läuft live im Free-TV und Livestream

Fans können das Zürcher Derby auch ohne kostenpflichtiges TV-Abo verfolgen.

SRF zwei überträgt Grasshopper Club Zürich gegen den FC Zürich am Samstag, 5. September, live im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 20.10 Uhr, Anpfiff im Letzigrund ist um 20.30 Uhr.

Auch online kann die Partie verfolgt werden. SRF zeigt das Zürcher Derby parallel zur TV-Übertragung im Web beziehungsweise über sein digitales Sportangebot.

Damit ist das erste Zürcher Derby der Saison für Fussballfans in der Schweiz frei empfangbar.