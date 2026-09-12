Am Sonntag fällt in New York die Entscheidung: Alexander Zverev kämpft gegen Ben Shelton um den Titel bei den US Open. Während der Deutsche als Favorit ins Endspiel geht, könnte sein Gegner vor heimischem Publikum Tennisgeschichte schreiben.
Wann und wo läuft Zverev gegen Shelton im Free-TV?
Das US-Open-Finale zwischen Alexander Zverev und Ben Shelton findet am Sonntag, 13. September, statt. Spielbeginn in New York ist um 14 Uhr Ortszeit und damit 20 Uhr Schweizer Zeit.
SRF zwei zeigt das Finale ab 20 Uhr live im Free-TV. Die Partie kann zudem über Play SRF verfolgt werden.
Zverev gegen Shelton: Im US-Open-Finale wartet ein besonderes Duell
Das letzte Spiel der US Open 2026 steht fest: Alexander Zverev trifft am Sonntag, 13. September, im Arthur Ashe Stadium auf Ben Shelton. Während der Deutsche seinen zweiten Grand-Slam-Titel gewinnen könnte, steht Shelton erstmals überhaupt in einem Major-Finale.
Aus Schweizer Sicht lässt sich das Endspiel bequem im Free-TV verfolgen: SRF zwei überträgt das US-Open-Finale am Sonntag ab 20 Uhr live. Im SRF-Programm ist die Übertragung von 20.00 bis 23.05 Uhr vorgesehen.
Zverev zieht ohne Satzverlust ins Finale ein
Zverev löste sein Ticket für das Endspiel mit einer überzeugenden Vorstellung gegen Karen Chatschanow. Der 29-Jährige setzte sich im Halbfinale mit 6:3, 7:6 (9:7) und 7:6 (8:6) durch. Nach knapp drei Stunden stand sein zweiter Einzug ins US-Open-Finale fest.
Für Zverev ist es bereits das . Bei den French Open 2026 holte er seinen ersten Major-Titel, anschliessend erreichte er auch in Wimbledon das Endspiel. In New York stand er bereits 2020 im Finale, verlor damals jedoch gegen Dominic Thiem.
dritte Grand-Slam-Finale in Serie
Nun bietet sich ihm die nächste Gelegenheit auf einen ganz grossen Titel.
Ben Shelton beendet im Halbfinale den Traum von Tiafoe
Auf der anderen Seite wartet Ben Shelton. Der 23-Jährige setzte sich in einem rein amerikanischen Halbfinale gegen Frances Tiafoe mit 4:6, 6:3, 6:3 und 7:5 durch und erreichte damit erstmals in seiner Karriere ein Grand-Slam-Finale.
Shelton hatte auf dem Weg ins Halbfinale bereits für eine grosse Überraschung gesorgt: Im Viertelfinale schaltete er Titelverteidiger Carlos Alcaraz in fünf Sätzen aus.
Seit 2003 wartet die USA auf diesen Titel
Für Shelton steht am Sonntag noch deutlich mehr auf dem Spiel. Seit 23 Jahren hat kein amerikanischer Mann mehr einen Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen.
Der bislang letzte war Andy Roddick, der 2003 bei den US Open Juan Carlos Ferrero im Finale besiegte. Roddick erreichte 2006 noch einmal das Endspiel in New York, scheiterte dort jedoch an Roger Federer. Ganz so lange liegt der letzte amerikanische Finaleinzug allerdings nicht zurück: Taylor Fritz stand 2024 im US-Open-Finale, verlor dort aber in drei Sätzen gegen Jannik Sinner.
Shelton könnte nun also als erster US-Amerikaner seit Roddick vor 23 Jahren wieder den Titel vor heimischem Publikum gewinnen.
Zusätzlich schreibt der 23-Jährige bereits vor dem Finale Geschichte: Er ist der erste schwarze US-Amerikaner seit Arthur Ashe 1972, der das Männerfinale der US Open erreicht. Bei einem Grand-Slam-Turnier war dies zuletzt MaliVai Washington 1996 in Wimbledon gelungen.
Zverev hat gegen Shelton eine weisse Weste
Die bisherige Bilanz spricht deutlich für Zverev. Alle vier bisherigen Duelle mit Shelton gewann der Deutsche. Zuletzt trafen die beiden bei den ATP Finals 2025 aufeinander, wo sich Zverev in zwei Sätzen durchsetzte.
Ein Duell bei einem Grand-Slam-Turnier gab es zwischen beiden bislang allerdings noch nicht. Damit treffen im Arthur Ashe Stadium zwei unterschiedliche Geschichten aufeinander: Zverev jagt seinen zweiten Grand-Slam-Titel – Shelton will eine 23-jährige amerikanische Durststrecke beenden.