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Alexander Zverev trifft im US-Open-Finale auf Ben Shelton. Für den Amerikaner geht es um das Ende einer 23-jährigen Durststrecke. SRF zwei überträgt live.

Am Sonntag fällt in New York die Entscheidung: Alexander Zverev kämpft gegen Ben Shelton um den Titel bei den US Open. Während der Deutsche als Favorit ins Endspiel geht, könnte sein Gegner vor heimischem Publikum Tennisgeschichte schreiben.

Wann und wo läuft Zverev gegen Shelton im Free-TV?

Das US-Open-Finale zwischen Alexander Zverev und Ben Shelton findet am Sonntag, 13. September, statt. Spielbeginn in New York ist um 14 Uhr Ortszeit und damit 20 Uhr Schweizer Zeit.

SRF zwei zeigt das Finale ab 20 Uhr live im Free-TV. Die Partie kann zudem über Play SRF verfolgt werden.

Zverev gegen Shelton: Im US-Open-Finale wartet ein besonderes Duell

Das letzte Spiel der US Open 2026 steht fest: Alexander Zverev trifft am Sonntag, 13. September, im Arthur Ashe Stadium auf Ben Shelton. Während der Deutsche seinen zweiten Grand-Slam-Titel gewinnen könnte, steht Shelton erstmals überhaupt in einem Major-Finale.

Aus Schweizer Sicht lässt sich das Endspiel bequem im Free-TV verfolgen: SRF zwei überträgt das US-Open-Finale am Sonntag ab 20 Uhr live. Im SRF-Programm ist die Übertragung von 20.00 bis 23.05 Uhr vorgesehen.

Zverev zieht ohne Satzverlust ins Finale ein

Zverev löste sein Ticket für das Endspiel mit einer überzeugenden Vorstellung gegen Karen Chatschanow. Der 29-Jährige setzte sich im Halbfinale mit 6:3, 7:6 (9:7) und 7:6 (8:6) durch. Nach knapp drei Stunden stand sein zweiter Einzug ins US-Open-Finale fest.

Für Zverev ist es bereits das . Bei den French Open 2026 holte er seinen ersten Major-Titel, anschliessend erreichte er auch in Wimbledon das Endspiel. In New York stand er bereits 2020 im Finale, verlor damals jedoch gegen Dominic Thiem.