US Open 2026: Wann und gegen wen spielt Alexander Zverev im Viertelfinale

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Alexander Zverev steht bei den US Open im Viertelfinale. Dort wartet Botic van de Zandschulp. Wir zeigen, wann Zverev spielt und wie sein möglicher Weg ins Finale aussieht.

Alexander Zverev darf weiter vom Titel bei den US Open träumen. Der Deutsche setzte sich im Achtelfinale souverän gegen den Italiener Luciano Darderi durch. Damit steht Zverev zum fünften Mal in seiner Karriere im Viertelfinale der US Open. Gleichzeitig hat der 29-Jährige in dieser Saison bei allen vier Grand-Slam-Turnieren mindestens die Runde der letzten Acht erreicht.

Wann spielt Alexander Zverev gegen Botic van de Zandschulp?

Das Viertelfinale zwischen Alexander Zverev und Botic van de Zandschulp findet am Mittwoch, 9. September 2026 statt.

Die endgültige Startzeit der Partie ist derzeit noch nicht offiziell bestätigt. Die Partie ist bisher aber auf 17.30 Uhr terminiert, dennoch ist davon auszugehen, dass es zu Verzögerungen kommen wird.

Zverev geht als Favorit in die Begegnung. Während der Deutsche zuletzt nur drei Sätze benötigte, musste van de Zandschulp im Achtelfinale einen Marathon über fünf Stunden und 13 Minuten überstehen. Gegen Arthur Géa lag der Niederländer bereits mit 0:2 Sätzen zurück, ehe er die Partie noch drehte.

So sieht Zverevs Weg ins US-Open-Finale aus

Sollte Zverev das Viertelfinale gewinnen, fehlt ihm nur noch ein Sieg zum Endspiel in New York.

Im Halbfinale würde er auf den Sieger der Partie zwischen Karen Khachanov und Alexander Blockx treffen. Die ganz grossen Namen des Turniers kann Zverev damit auf seinem Weg ins Finale zunächst vermeiden.

Erst im möglichen Endspiel könnte dann einer der verbliebenen Topstars aus der anderen Turnierhälfte warten.

Für Zverev bietet sich damit eine grosse Chance. Der Deutsche stand bereits 2020 im Finale der US Open und war damals nur zwei Punkte vom Titel entfernt. 2026 fehlen ihm noch drei Siege, um erstmals den Pokal in New York zu gewinnen.

Zverev findet bei den US Open immer besser in Form

Dabei verlief der Turnierstart alles andere als problemlos. In seinen ersten beiden Matches musste Zverev jeweils über fünf Sätze gehen und verbrachte insgesamt mehr als neun Stunden auf dem Platz.

Inzwischen scheint er seinen Rhythmus gefunden zu haben. Gegen Darderi benötigte er nur drei Sätze und zeigte sich anschliessend selbst zufrieden mit seiner Entwicklung: Sein Niveau sei im Vergleich zu den ersten beiden Matches immer weiter gestiegen.

Nun wartet mit van de Zandschulp die nächste Hürde auf dem Weg zum erhofften zweiten Grand-Slam-Titel.