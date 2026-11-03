Das Zweitligaspiel zwischen dem CD Tenerife und dem FC Andorra stand am Montagabend 2:2, als sich die Partie in der Nachspielzeit abrupt änderte. Nach einem Zusammenprall blieb Teneriffas Stürmer Jesús de Miguel auf dem Rasen liegen. Rettungskräfte eilten auf den Platz, das Spiel wurde abgebrochen. Am nächsten Morgen bestätigte der Verein den Tod des 30-Jährigen.

Was beim Zusammenprall passierte

Der Zusammenprall ereignete sich in der Nachspielzeit. Owono kam aus seinem Tor, um einen langen Ball zu klären. Dabei traf er De Miguel laut Reuters mit dem Knie an der Brust. Der Stürmer brach auf dem Platz zusammen. Das medizinische Team versorgte ihn noch auf dem Rasen, bevor er mit der Ambulanz ins Spital gebracht wurde. Owono sah die Rote Karte. Die Partie wurde beim Stand von 2:2 abgebrochen.

Was zur Todesursache bekannt ist

De Miguel erlitt nach dem Zusammenprall einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Laut der spanischen Nachrichtenagentur EFE gelang es den Rettungskräften, seinen Puls in der Ambulanz wiederherzustellen. Der CD Tenerife meldete zunächst, der Stürmer sei auf der Intensivstation in einem stabilen, aber ernsten Zustand. In der Nacht verschlechterte sich sein neurologischer Zustand. Am Dienstag, 3. November, bestätigte der Verein seinen Tod. Eine genauere medizinische Todesursache nannte der Klub in seiner Mitteilung nicht.