Super League: Young Boys Bern vs. FC Basel – so siehst du das Spiel live im Free-TV

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Am fünften Spieltag der Brack Super League kommt es zum Topspiel zwischen YB Bern und dem FC Basel. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream findest du hier.

Am fünften Spieltag gastiert der FC Basel bei den Young Boys aus Bern. Die Berner führen die Tabelle mit zehn Punkten aus vier Spielen vor dem FC Lugano an, der aber ein Spiel weniger hat. Direkt dahinter lauert der FC Basel schon als Tabellendritter mit neun Zählern aus vier Spielen. Also ein wahres Topspiel am fünften Spieltag der Super League.

Super League: YB Bern vs. FC Basel live im Free-TV

Das Samstagabend-Topspiel der Super League zwischen Young Boys Bern und dem FC Basel wird frei empfangbar bei SRF 2 im Free-TV sein. Anpfiff im Stadion Wankdorf in Bern ist um 20.30 Uhr.

Bern vs. Basel: So sind die beiden Teams in die Saison gestartet

Die Young Boys aus Bern starteten mit drei Siegen und einem Unentschieden in die Saison. Dabei erzielten sie ein beeindruckendes Torverhältnis von 16:6; dabei sticht der 6:0-Erfolg in Thun heraus. Sonst gewann die Mannschaft von Seoane mit 4:2 beim Auftakt gegen Sion, zuletzt 4:2 gegen den FC Vaduz, und ein 2:2 gab es beim FC Lausanne-Sport.

Der FC Basel konnte drei Spiele gewinnen und eins verlieren. Nach dem Auftaktsieg gegen Servette Genf gab es eine Heimniederlage gegen Lausanne, ehe man in Thun mit 4:2 erfolgreich war und zuletzt in Zürich gegen den FC mit 2:1 gewinnen konnte.

Young Boys Bern vs. FC Basel – die letzten Duelle

In den letzten fünf Aufeinandertreffen gewannen die Young Boys zwei Mal, zweimal endete die Partie mit einem Remis und einmal konnte der FC Basel siegen.

Alle Fakten zum Super-League-Samstagabend-Topspiel: Young Boys Bern vs. FC Basel

Partie : Young Boys Bern vs. FC Basel

: Young Boys Bern vs. FC Basel Wettbewerb : Brack Super League

: Brack Super League Anpfiff : Samstag, 29. August um 20.30 Uhr

: Samstag, 29. August um 20.30 Uhr Schiedsrichter : tba

: tba Stadion: Stadion Wankdorf (Bern)





