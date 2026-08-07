Super League: Servette Genf vs. Grasshoppers Zürich – so siehst du das Spiel live im TV

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Am dritten Spieltag der Brack Super League sind die Grasshoppers Zürich zu Gast in Genf. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream finden Sie hier.

Servette möchte am dritten Spieltag die ersten Punkte einfahren nach zwei Niederlagen. Die Grasshoppers Zürich konnten bisher aus zwei Spielen auch nur einen Punkt einfahren und wollen somit auswärts den ersten Sieg einfahren.

Super League: Genf vs. Grasshoppers Zürich heute live im Free-TV

Das Samstagabend-Topspiel der Super League zwischen Servette Genf und Grashoppers Zürich wird frei empfangbar bei SRF 2 im Free-TV sein. Anpfiff im Stade de Genève ist um 20.30 Uhr.

So sind die beiden Teams in die Saison gestartet

Sowohl Genf, als auch die Grasshoppers sind verhalten in die neue Saison gestartet. Genf verlor zweimal knapp gegen FC Zürich und den FC Basel beim Auftakt. Die Grasshoppers Zürich unterlagen vergangene Woche mit 1:4 dem FC Lugano und kamen am ersten Spieltag nicht über ein 1:1 beim FC Lausanne-Sport hinaus.

Servette Genf vs. Grasshoppers Zürich – die letzten Duelle

Seit 14 Aufeinandertreffen warten die Grasshoppers Zürich auf einen Sieg gegen Servette Genf. Den letzten Sieg konnten die Zürcher im Jahre 2022 einfahren. Vergangene Saison konnten die Genfer mit 1:0 und 2:0 gewinnen. Können die Zürcher die Negativserie beenden?

Alle Fakten zum Super-League-Samstagabend-Topspiel: Servette Genf vs. Grasshoppers Zürich

Partie : Servette Genf (11.) vs. Grasshoppers Zürich (9.)

: Servette Genf (11.) vs. Grasshoppers Zürich (9.) Wettbewerb : Brack Super League

: Brack Super League Anpfiff : Samstag, 8. August um 20.30 Uhr

: Samstag, 8. August um 20.30 Uhr Schiedsrichter : tba

: tba Stadion: Stade de Genève (Genf)





