Sheriff Tiraspol vs. FC St. Gallen live im TV: Wo läuft die Conference-League-Quali?
Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr in der Sheriff Arena. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV erfährst du hier.
Wird FC St. Gallen gegen Sheriff Tiraspol im Free-TV übertragen?
Die Begegnung zwischen Sheriff & St.Gallen wird im Free-TV bei SRF 2 kostenlos übertragen und frei zugänglich sein. Ab 18:55 Uhr beginnt die Übertragung.
So kamen beide Teams in die Conference- League – Qualifikation
Die Gastgeber aus Moldawien verloren ihre beiden Duelle in der zweiten Runde der Europa-League- Qualifikation gegen Maccabi Tel Aviv (ISR) mit 0:6 in Summe und haben nun die Chance in der Conference League europäisch zu spielen. Der FC St. Gallen musste sich ebenfalls in der Europa-League Quali geschlagen geben. Nach einem beeindruckenden 2:1-Heimerfolg über Benfica Lissabon (POR), gab es im Rückspiel ein 0:5 in Portugal.
Auf wen könnte der FC St. Gallen in den Play-offs der Conference-League-Quali treffen?
Sofern der FC St. Gallen sich nach beiden Duellen gegen Sheriff durchsetzten kann, wartet in den Play-offs der Sieger der Partie Valur Reykjavik (ISL) vs. FC Nordsjaelland (DEN).
Conference-League Qualifikation: Sheriff Tiraspol vs. FC St. Gallen
- Partie: Sheriff Tiraspol (MOL) vs. FC St. Gallen (SUI)
- Wettbewerb: Conference-League-Qualifikation
- Anpfiff: Donnerstag, 06. August um 19:00 Uhr
- Schiedsrichter: Adam Ladebäck (SWE)
- Stadion: Sheriff Arena in Tiraspol