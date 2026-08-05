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Sportradar

Sheriff Tiraspol vs. FC St. Gallen live im TV: Wo läuft die Conference-League-Quali?

In der 3. Runde der Conference-League-Qualifikation trifft der FC St.Gallen auf den Vertreter aus Moldawien Sheriff Tiraspol. Im Hinspiel müssen die St.Gallener nach Moldawien reisen.
Nikola Brankovic
vor 49 Minuten
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Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr in der Sheriff Arena. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV erfährst du hier.

Wird FC St. Gallen gegen Sheriff Tiraspol im Free-TV übertragen?

Die Begegnung zwischen Sheriff & St.Gallen wird im Free-TV bei SRF 2 kostenlos übertragen und frei zugänglich sein. Ab 18:55 Uhr beginnt die Übertragung.

So kamen beide Teams in die Conference- League – Qualifikation

Die Gastgeber aus Moldawien verloren ihre beiden Duelle in der zweiten Runde der Europa-League- Qualifikation gegen Maccabi Tel Aviv (ISR) mit 0:6 in Summe und haben nun die Chance in der Conference League europäisch zu spielen. Der FC St. Gallen musste sich ebenfalls in der Europa-League Quali geschlagen geben. Nach einem beeindruckenden 2:1-Heimerfolg über Benfica Lissabon (POR), gab es im Rückspiel ein 0:5 in Portugal.

Auf wen könnte der FC St. Gallen in den Play-offs der Conference-League-Quali treffen?

Sofern der FC St. Gallen sich nach beiden Duellen gegen Sheriff durchsetzten kann, wartet in den Play-offs der Sieger der Partie Valur Reykjavik (ISL) vs. FC Nordsjaelland (DEN).

Conference-League Qualifikation: Sheriff Tiraspol vs. FC St. Gallen

  • Partie: Sheriff Tiraspol (MOL) vs. FC St. Gallen (SUI)
  • Wettbewerb: Conference-League-Qualifikation
  • Anpfiff: Donnerstag, 06. August um 19:00 Uhr
  • Schiedsrichter: Adam Ladebäck (SWE)
  • Stadion: Sheriff Arena in Tiraspol

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