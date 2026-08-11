Roger Federer wird 45: Raus aus Graubünden – zum Geburtstag zieht es ihn an diesen Ort

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Roger Federer hat seinen 45. Geburtstag mit seiner Familie in Kroatien verbracht. Dabei geniesst die Schweizer Tennislegende das Leben abseits des Tennisplatzes.

Einen kleinen Einblick in seine Ferien gewährte Federer seinen Fans gleich selbst. Am Sonntag veröffentlichte der ehemalige Tennisprofi mehrere Eindrücke seiner Reise und schwärmte von der gemeinsamen Zeit mit seiner Familie.

Roger Federer geniesst Familienzeit an der Adria

Gemeinsam mit Ehefrau Mirka und seiner Familie soll Federer die vergangenen Tage an der kroatischen Küste verbracht haben. Kroatischen Medien zufolge machte dabei auch seine Jacht in der Bucht von Čikat auf der Insel Lošinj Halt.

Die Region hat für den Schweizer offenbar einen besonderen Reiz. Einen Anteil daran hat auch ein alter Weggefährte: Federers ehemaliger Trainer Ivan Ljubičić soll ihm die Insel ursprünglich empfohlen haben.

Ljubičić und Federer arbeiteten von 2016 bis zum Ende der Karriere des Schweizers zusammen und sind auch nach Federers Rücktritt miteinander verbunden.

Ein besonderer Restaurantbesuch für die Federers

Zu den Ferien gehörte offenbar auch ein kulinarischer Abstecher. Die Federers besuchten das japanische Gourmetrestaurant Matsunoki auf Lošinj.

Dort erwartet die Gäste japanisch inspirierte Küche – von Sashimi und Nigiri bis hin zu Wagyu. Federer kennt das Restaurant offenbar bereits und soll nicht zum ersten Mal dort zu Gast gewesen sein.

Doch nicht nur das Essen zieht ihn nach Kroatien. Federer hat in der Vergangenheit auch die Strände, das klare Wasser und insbesondere die Ruhe auf Lošinj hervorgehoben.

Roger Federer geniesst sein Leben nach der Tenniskarriere

Seit seinem Rücktritt vom Profitennis im September 2022 ist Familienzeit für Federer noch wichtiger geworden. Gemeinsam mit Mirka hat er vier Kinder: die Zwillingstöchter Myla Rose und Charlene sowie die Zwillingssöhne Leo und Lenny.

Schon während seiner aktiven Karriere begleitete die Familie den Schweizer regelmässig auf der Tour. Inzwischen haben sich die Rollen ein Stück weit gedreht: Federer erklärte bereits, dass er die Zeit nutzen möchte, um für seine Kinder da zu sein und sie auf ihrem eigenen Weg zu begleiten.

Seinen 45. Geburtstag verbringt der frühere Weltranglistenerste damit weit entfernt vom Stress seiner früheren Tenniskarriere – mit Familie, Meer und kroatischer Sommersonne.