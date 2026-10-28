Für einmal geht es nicht um einen Matchball oder einen Pokal. Als Stan Wawrinka am Montagabend an den Swiss Indoors in Basel geehrt wird, meldet sich Roger Federer per Videobotschaft. Seine Worte an den langjährigen Weggefährten sind kurz und herzlich: «Du fehlst mir. Ich liebe dich.» Auch Novak Djokovic, Andy Murray und weitere Tennisgrössen würdigen den 41-jährigen Waadtländer bei der Abschiedszeremonie in der St. Jakobshalle. Federers Botschaft erinnert dabei an eine Verbindung, die weit über ihre Begegnungen als Gegner hinausgeht.

Gemeinsam holten Federer und Wawrinka Gold für die Schweiz

Einer ihrer grössten gemeinsamen Momente liegt 18 Jahre zurück: 2008 gewannen Federer und Wawrinka an den Olympischen Spielen in Peking die Goldmedaille im Doppel. Im Final bezwangen sie die Schweden Simon Aspelin und Thomas Johansson in vier Sätzen.

Unvergessen bleibt auch ihr Jubel: Wawrinka lag auf dem Rücken, Federer kniete über ihm und wärmte sich symbolisch die Hände an seinem «heissen» Doppelpartner. Die Szene entstand bereits nach dem Halbfinalsieg gegen die Brüder Bob und Mike Bryan. Nach dem gewonnenen Final wiederholten die Schweizer sie.

Sechs Jahre später folgte der nächste historische Erfolg. 2014 gewann die Schweiz erstmals den Davis Cup. Beim 3:1 im Final gegen Frankreich holte Wawrinka zunächst den Einzelpunkt gegen Jo-Wilfried Tsonga. Gemeinsam gewannen die beiden Schweizer anschliessend das Doppel gegen Julien Benneteau und Richard Gasquet. Federer sicherte mit seinem Einzelsieg über Gasquet den entscheidenden dritten Punkt.