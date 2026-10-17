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Djokovic spielt erstmals seit 2011 wieder an den Swiss Indoors. Sein einziger Basler Titel hatte es in sich: Drei abgewehrte Matchbälle und ein 24-Minuten-Game ebneten den Weg zum Sieg gegen Federer.

Für die Swiss Indoors ist es eine prominente Zusage: Novak Djokovic kehrt nach 15 Jahren nach Basel zurück. Die Veranstalter bestätigten am Freitag seine Teilnahme am Turnier vom 24. Oktober bis 1. November. Der 39-jährige Serbe kämpft im Saisonendspurt um die Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Mit Basel verbindet Djokovic eine Geschichte, die weit über eine gewöhnliche Turnierteilnahme hinausgeht. Bei seinem Debüt 2009 gewann er gleich den Titel – ausgerechnet gegen Lokalheld Roger Federer. Dabei stand Djokovic einen Tag zuvor unmittelbar vor dem Aus.

Drei Matchbälle hätten seinen Triumph verhindern können

Im Halbfinal gegen Radek Stepanek hatte Djokovic den ersten Satz verloren und lag im zweiten Durchgang bei eigenem Aufschlag 4:5 und 0:40 zurück. Drei Matchbälle in Folge für den Tschechen: Ein weiterer verlorener Punkt hätte Djokovics Basler Woche beendet.

Doch der Serbe gewann die nächsten fünf Punkte, rettete sein Aufschlagspiel und nahm Stepanek anschliessend erstmals den Service ab. Am Ende setzte er sich mit 6:7, 7:5 und 6:2 durch. Statt auszuscheiden, stand er im Final gegen Federer.

Ein einziges Game dauerte 24 Minuten

Auch das Endspiel am 8. November 2009 brachte einen ungewöhnlichen Moment: Beim Aufschlag zum Gewinn des ersten Satzes musste Djokovic durch ein 24 Minuten langes Game. Er wehrte fünf Breakbälle ab und brachte den Durchgang schliesslich nach Hause.