Für die Swiss Indoors ist es eine prominente Zusage: Novak Djokovic kehrt nach 15 Jahren nach Basel zurück. Die Veranstalter bestätigten am Freitag seine Teilnahme am Turnier vom 24. Oktober bis 1. November. Der 39-jährige Serbe kämpft im Saisonendspurt um die Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Mit Basel verbindet Djokovic eine Geschichte, die weit über eine gewöhnliche Turnierteilnahme hinausgeht. Bei seinem Debüt 2009 gewann er gleich den Titel – ausgerechnet gegen Lokalheld Roger Federer. Dabei stand Djokovic einen Tag zuvor unmittelbar vor dem Aus.
Drei Matchbälle hätten seinen Triumph verhindern können
Im Halbfinal gegen Radek Stepanek hatte Djokovic den ersten Satz verloren und lag im zweiten Durchgang bei eigenem Aufschlag 4:5 und 0:40 zurück. Drei Matchbälle in Folge für den Tschechen: Ein weiterer verlorener Punkt hätte Djokovics Basler Woche beendet.
Doch der Serbe gewann die nächsten fünf Punkte, rettete sein Aufschlagspiel und nahm Stepanek anschliessend erstmals den Service ab. Am Ende setzte er sich mit 6:7, 7:5 und 6:2 durch. Statt auszuscheiden, stand er im Final gegen Federer.
Ein einziges Game dauerte 24 Minuten
Auch das Endspiel am 8. November 2009 brachte einen ungewöhnlichen Moment: Beim Aufschlag zum Gewinn des ersten Satzes musste Djokovic durch ein 24 Minuten langes Game. Er wehrte fünf Breakbälle ab und brachte den Durchgang schliesslich nach Hause.
Federer glich nach Sätzen aus, doch im entscheidenden Durchgang zog Djokovic auf 4:0 davon. Mit dem 6:4, 4:6 und 6:2 verhinderte er Federers vierten Basler Titel hintereinander. Der Schweizer hatte das Turnier von 2006 bis 2008 gewonnen.
Federer erkannte die Leistung seines Gegners anschliessend an. Djokovic habe selbstbewusst weitergespielt und verdient gewonnen, sagte er damals in einem Fernsehinterview, wie Swissinfo berichtete.
Was Fans über Djokovics Rückkehr wissen müssen
2010 trafen die beiden erneut im Basler Final aufeinander. Diesmal gewann Federer mit 6:4, 3:6 und 6:1. Djokovic trat danach noch 2011 an; seither war er bei den Swiss Indoors nicht mehr dabei.
Nun erhält Basel wieder sportliche Bedeutung für den Serben: Bei einem Turniersieg sind 500 Weltranglistenpunkte zu holen, die ihm im Rennen um die ATP Finals helfen können. Das Hauptfeld beginnt am Montag, 26. Oktober. Ein konkreter Termin für Djokovics erstes Match ist in den geprüften Ankündigungen noch nicht genannt. Wer ihn sehen möchte, sollte vor dem Ticketkauf den offiziellen Spielplan prüfen.