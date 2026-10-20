Sportradar

Max Franz beendet mit 37 Jahren seine Skikarriere. Der dreifache Weltcupsieger gab seinen Rücktritt auf Instagram bekannt.

Der österreichische Skirennfahrer Max Franz zieht einen Schlussstrich. Am 18. Oktober 2026 verabschiedete sich der 37-Jährige auf Instagram vom Rennsport. «Diese Zeilen zu schreiben, fällt mir nicht leicht», erklärte der Kärntner. Hinter ihm liegen 17 Jahre im Weltcup, drei Siege und eine WM-Bronzemedaille, aber auch zahlreiche Verletzungen, die ihn immer wieder zu langen Pausen zwangen.

Max Franz: Schwerer Sturz in Copper Mountain

Besonders folgenschwer war ein Trainingsunfall im November 2022 in Copper Mountain. Franz brach sich beide Unterschenkel, musste mehrfach operiert werden und verpasste die gesamte Saison 2022/23. Ob er je wieder ein Weltcuprennen bestreiten würde, war lange unklar.

Aufgeben wollte der Speed-Spezialist dennoch nicht. Mehr als drei Jahre nach dem Unfall stand er im Dezember 2025 wieder am Start. Schauplatz seines Comebacks war Gröden in Südtirol. Dort hatte er neun Jahre zuvor seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Obwohl Franz bei seiner Rückkehr ausschied, zählt das Comeback für ihn zu den wertvollsten Momenten seines Lebens.

Drei Weltcupsiege und WM-Bronze

Seinen ersten Weltcup-Podestplatz hatte Franz 2012 mit Rang zwei in der Abfahrt von Lake Louise erreicht. Vier Jahre später gelang ihm in Gröden der erste Sieg. Im Februar 2017 holte er bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz Bronze in der Abfahrt.

Ende 2018 gelangen dem Kärntner zwei weitere Weltcupsiege. Innerhalb einer Woche gewann er die Abfahrt in Lake Louise und den Super-G in Beaver Creek. Insgesamt stehen zehn Einzel-Podestplätze im Weltcup in seiner Bilanz. Hinzu kommen drei Olympiateilnahmen sowie zwei österreichische Meistertitel in der Abfahrt.