Manchester City könnte im Streit um seine Finanzverstösse eine sportlich einschneidende Strafe erhalten. Nach einem Bericht der «Daily Mail», den unter anderem «Fussballtransfers» aufgreift, rechnen Insider mit einem so hohen Punktabzug, dass der Klub am Ende der Saison 2026/27 in die Championship absteigen müsste. Eine konkrete Punktzahl ist in den ausgewerteten Berichten nicht genannt. Der Abstieg steht damit bislang nicht fest.
Was Manchester City vorgeworfen wird
Eine unabhängige Kommission stellte schwere Verstösse gegen die Finanzregeln der Premier League fest. Nach der am 29. September veröffentlichten Mitteilung betreffen sie die Spielzeiten 2009/10 bis 2017/18.
Die Kommission kam unter anderem zum Schluss, dass City durch Scheinvereinbarungen Einnahmen künstlich erhöht und Kosten niedriger ausgewiesen habe. Hinzu kommen Verstösse gegen die Pflicht zur Zusammenarbeit mit den Ermittlern. Manchester City bestreitet die Vorwürfe und hat Berufung eingelegt.
Wer entscheidet über den Punktabzug?
Das Strafmass wird in einer gesonderten Anhörung vor der unabhängigen Kommission behandelt. Die Premier League kann ihre Position im Verfahren vertreten, setzt die Sanktion aber nicht allein fest.
Zu den möglichen Strafen gehören laut Ligaregeln Geldstrafen, Punktabzüge und weitere sportliche Sanktionen. Gegen Entscheidungen der Kommission ist eine Berufung vor einem ebenfalls unabhängigen Gremium möglich. Dieses kann die angefochtene Entscheidung bestätigen, ändern oder aufheben.
Citys Berufung gegen die Feststellungen der Kommission bestätigte die Premier League am 2. Oktober. Die Anhörung findet vertraulich statt. Einen verbindlichen Termin für das Ergebnis nennt die Mitteilung nicht.
Welche Folgen hätte ein Abstieg?
Ein ausreichend hoher Punktabzug könnte City trotz sportlich erfolgreicher Ergebnisse auf einen Abstiegsplatz drücken. Ob der Klassenerhalt dadurch tatsächlich unmöglich würde, hängt von der Höhe der Sanktion, ihrem Anwendungszeitpunkt und der Tabellensituation ab.
Der «Daily Mail»-Bericht beschreibt ausserdem einen möglichen weiteren Punktabzug in der folgenden Championship-Saison. Damit könnte auch der direkte Wiederaufstieg erschwert werden. Die Umsetzung einer solchen Strafe würde jedoch die für die Championship zuständige English Football League betreffen – eine bestätigte Regelung dazu liegt nicht vor.
Sportlich würde ein Abstieg die Kaderplanung vor grundlegende Fragen stellen. Welche Spieler bleiben und welche Verträge betroffen wären, lässt sich derzeit nicht verlässlich sagen. Automatische Abgänge einzelner Stars sind aus den bisherigen Informationen nicht abzuleiten.
Fest steht bislang: Es gibt Feststellungen zu den Finanzverstössen und eine Berufung des Klubs. Wie hoch die Strafe ausfällt und ob City tatsächlich absteigen muss, ist weiterhin offen.