Lionel Messi: Emotionales Statement – «Eine Entscheidung, die mir in der Seele wehtut»

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Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Nach mehr als 20 Jahren im Nationalteam zieht der Weltmeister einen Schlussstrich.

Lionel Messi tritt aus der argentinischen Nationalmannschaft zurück. Auf Instagram teilte er öffentlich seine Entscheidung mit. Er habe lange über diesen Schritt nachgedacht und sei zum Schluss gekommen, dass nun der richtige Zeitpunkt dafür gekommen sei. Hier gibt es seine Abschiedsworte auf Deutsch übersetzt.

Lionel Messi: Statement zum Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft

«Nach all der Zeit, die seit dem Finale vergangen ist, und nachdem ich sehr viel darüber nachgedacht habe, möchte ich euch allen mitteilen, dass ich aus der Nationalmannschaft zurücktrete …

Es war eine Entscheidung, die mir in der Seele wehgetan hat und immer noch wehtut, aber ich weiss, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich schwöre euch, dass ich immer alles gegeben habe – nicht nur in den letzten Jahren, in denen wir alles gewonnen haben, sondern auch schon davor. Ich habe immer gekämpft und alles für dieses Trikot gegeben, um euch Freude zu bereiten und euch durch den Fussball stolz darauf zu machen, Argentinier zu sein.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit, und nach und nach gehen Lebensabschnitte zu Ende. Dieser hier ist einer, dessen Ende mir besonders wehtut. Ich liebe es, für die Nationalmannschaft zu spielen, ich habe es immer geliebt und werde es immer lieben. Ich habe alles aus mir herausgeholt, ich habe nichts mehr zu geben. Ausserdem kommen grossartige junge Spieler nach, die es verdienen, ihren Platz zu bekommen.

Danke für all die Zuneigung und Unterstützung in diesen 20 Jahren. Ich werde es sehr vermissen, euch von drinnen zu hören. Von jetzt an werde ich einer von euch sein, der von aussen mitfiebert und die Mannschaft immer unterstützt – in guten wie in schlechten Zeiten, und in den schlechten sogar noch mehr.

Danke an meine Familie, die immer für mich da war und mich auf dieser wunderschönen, aber zugleich schwierigen Reise begleitet hat. Danke an jeden einzelnen Trainer, Mitspieler und Funktionär, mit dem ich diesen Weg teilen durfte. Ich nehme Erinnerungen und unvergessliche Momente mit, die ich erleben durfte.

Ich gehe mit der Ruhe und dem Stolz, euch gemeinsam mit meinen Mitspielern Momente geschenkt zu haben, von denen wir nur träumen konnten. Es war unglaublich, all das gemeinsam mit euch erlebt zu haben. Ich hab euch lieb!

Danke, Gott, dass du mich als Argentinier hast geboren werden lassen.

Auf geht's, Argentinien!

*Diese Worte habe ich am 21. Juli geschrieben, zwei Tage nach dem Finale. Heute, nach dem, was mit meinem Vater passiert ist, bin ich von meiner Entscheidung noch überzeugter als zuvor.»