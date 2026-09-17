Jürgen Klopp überrascht bei seinem ersten XXL-DFB-Kader – diese Spieler sind dabei
Für Jürgen Klopp beginnt eine neue Ära. Heute präsentiert der 59-Jährige erstmals sein Aufgebot als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Der Kader ist für gleich vier Spiele in der Nations League vorgesehen.
Das ist der erste DFB-Kader von Jürgen Klopp
Tor:
Marc Andre Ter Stegen (Ajax Amsterdam), Jonas Urbig (FC Bayern München), Finn Dahmen (FC Augsburg), Noah Atubolu (Frankfurt), Alexander Nübel (Besiktas)
Abwehr:
Jonathan Tah (FC Bayern München), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Felix Keidel (SV Elversberg), Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Aurielk Bisseck (Inter), Nathaniel Brown (FC Bayern), Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Waldemar Anton (Dortmund), Riedle Baku (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle)
Mittelfeld:
Joshua Kimmich (FC Bayern), Felix Nmecha (Dortmund), Nadiem Amiri (Mainz 05), Bambase Conte (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Chris Fürich (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (FC Bayern), Lennart Karl (FC Bayern), Jamal Musiala (FC Bayern), Anton Stach (Leeds), Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (FC Bayern), Said El Mala (1. FC Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), Derry Scherhant (SC Freiburg), Florian Wirtz (FC Liverpool)
Sturm:
Kevin Schade (Brentford), Karim Adeyemi (FC Barcelona), Kai Havertz (FC Arsenal), Younes Ebnoutalib (Frankfurt), Jonathan Burkhardt (Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus)