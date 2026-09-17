Mehrere neue Gesichter bekommen ihre Chance beim DFB

Prominente Namen im DFB-Kader fehlen

Klopps Plan mit dem XXL-Kader

Der sogenannte «Kader 1» soll die Nations-League-Partien gegen die Niederlande in Amsterdam (24.09.) und Griechenland in Augsburg (27.09.) bestreiten. Danach reisen Spieler ab und neue kommen hinzu. «Kader 2» absolviert dann die Partien gegen Serbien in München (01.10.) und das Griechenland-Rückspiel in Thessaloniki (04.10.).

Vier Nations-League-Spiele warten auf Deutschland

Viel Zeit zum Experimentieren bleibt Klopp nicht. Bereits am 24. September steht sein erstes Spiel als Bundestrainer an. Deutschland trifft in Amsterdam auf die Niederlande.

Drei Tage später folgt in Augsburg das Heimspiel gegen Griechenland. Am 1. Oktober empfängt das DFB-Team Serbien in München, bevor am 4. Oktober das Auswärtsspiel gegen Griechenland in Thessaloniki den ersten Länderspielblock unter Klopp abschliesst.