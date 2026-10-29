Kimi Antonelli fehlt beim Medientag vor dem Grossen Preis von Mexiko. Der Formel-1-Spitzenreiter erholt sich von einer Viruserkrankung, wie Mercedes am Donnerstag mitteilte. Die FIA hat den 20-Jährigen vorsorglich von seinen verpflichtenden Medienaufgaben befreit. Damit soll er sich vor dem Rennwochenende ausruhen können. Genauere Angaben zu seinen Symptomen machte Mercedes nicht.

Mercedes erwartet Antonelli am Freitag zurück

Ein Ausfall für das Rennen ist bislang nicht angekündigt. Mercedes zeigte sich zuversichtlich: «Wir erwarten, dass er morgen zurück ist», erklärte eine Teamsprecherin laut Reuters.

Damit peilt Antonelli die Rückkehr für den Trainingsfreitag am 30. Oktober an. Ob er tatsächlich wieder fahren kann, hängt von seiner Genesung ab.

So kann Antonelli in Mexiko Weltmeister werden

Sportlich steht der Italiener unmittelbar vor seinem ersten WM-Titel. Nach seinem Sieg in Austin beträgt sein Vorsprung auf Mercedes-Teamkollegen George Russell 123 Punkte. Maximal sind noch 125 Zähler zu vergeben.

Platz neun am Sonntag reicht Antonelli, um den Titel aus eigener Kraft zu sichern. Dann wäre er unabhängig von den Ergebnissen seiner Konkurrenten Weltmeister.

Auch ohne eigene Punkte kann die Entscheidung fallen: Gewinnt weder Russell noch Lewis Hamilton, ist Antonelli ebenfalls nicht mehr einzuholen. Bei einem Titelgewinn würde er Sebastian Vettel als jüngsten Formel-1-Weltmeister ablösen.