FC Thun vs. Reykjavik live im Free-TV & Stream: Wo läuft die Europa-League Quali?

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In der 3. Runde der Europa-League Qualifikation trifft der FC Thun auf den isländischen Vertreter Vikingur Reykjavik. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream finden sich hier.

Der FC Thun möchte nun nach dem enttäuschenden und knappen Aus in der CL-Quali in der Europa League eingreifen und europäisch mitmischen.

FC Thun vs. Reykjavik: Wo läuft das Spiel kostenlos im Livestream?

Das Europa-League Qualifikationsspiel zwischen dem FC Thun und Vikingur Reykjavik kann im kostenlosen Stream bei Play RTS oder SRF Play verfolgt werden. Anpfiff ist um 20:00 Uhr in der Thuner Stockhorn Arena.

Wird FC Thun gegen Vikingur im Free-TV übertragen?

Die Begegnung zwischen dem Schweizer & isländischem Vertreter wird bei SRF 2 kostenlos im Free-TV übertragen, allerdings vermutlich erst die zweite Halbzeit, da davor noch der FC St.Gallen in der Conference-League Qualifiaktion übertragen wird.

So kamen beide Teams in die Europa-League-Qualifikation

Beide Teams sind aus der Champions League Qualifikation ausgeschieden und wollen nun den Sprung in die Europa League schaffen. Der FC Thun trennte sich im Hinspiel noch 1:1 gegen Dinamo Zagreb (CRO) und musste sich dann in Unterzahl im Rückspiel mit 2:3 geschlagen geben. Zudem musste der FC eine bittere 0:6 Niederlage in der Liga gegen die YB Bern hinnehmen. Der isländische Vertreter scheiterte mit 2:3 nach Hin-/Rückspiel gegen Hapoel Beer Sheva (ISR).

Auf wen könnte der FC Thun in der nächsten Runde treffen?

Sofern der FC Thun sein Duell gegen Reyjkjavik für sich entscheidet, wartet in den Playoffs der Sieger der Partie Lech Posen (POL) vs. KI Klaksvik (FRO).

Im Falle eines Ausscheidens gegen Reyjkjavik, geht es für den FC Thun in die Playoffs der UEFA Conference League und dort würde der Sieger der Partie FK Borac (BIH) gegen ML Vitebsk (BLR) warten.

Europa-League Qualifikation FC Thun vs. Vikingur Reyjkavik