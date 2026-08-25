FC St. Gallen gegen Nordsjaelland: Dieses Resultat reicht den Espen für Europa

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Der FC St. Gallen muss gegen Nordsjaelland ein 0:1 drehen. Wir zeigen, welches Resultat reicht und wo das Rückspiel live im Free-TV und Stream läuft.

Für den FC St. Gallen geht es um den Einzug in die Ligaphase der Conference League. Nach der knappen Niederlage in Dänemark ist im Rückspiel noch alles offen. Einen Selbstläufer dürfen die Ostschweizer allerdings nicht erwarten.

Ein frühes Gegentor entscheidet das Hinspiel

Das Hinspiel im rund 20 Kilometer nördlich von Kopenhagen gelegenen Farum endete mit einem 1:0-Sieg des FC Nordsjælland. Mehr als 600 mitgereiste St. Galler Fans sahen eine schnelle und über weite Strecken ausgeglichene Partie.

Bereits nach 31 Sekunden kam Hugo Vandermersch zum ersten Abschluss der Espen. Das erste Tor erzielten jedoch die Gastgeber. Nicklas Røjkjær erhielt in der 13. Minute den Ball am St. Galler Strafraum und traf mit einem platzierten Schuss in die untere Ecke.

In der zweiten Halbzeit bewahrte Torhüter Lawrence Ati Zigi den FCSG vor einem höheren Rückstand. In der 62. Minute parierte er eine grosse Chance der Dänen und hielt damit die St. Galler Hoffnungen am Leben.

Nur wenige Minuten später hatte der FCSG den Ausgleich auf dem Fuss. Der Schuss von Lukas Daschner wurde von Nordsjaellands Torhüter Andreas Hansen noch an die Latte gelenkt. Auch Diego Besio und Betim Fazliji kamen in der Schlussphase zu Möglichkeiten, ein Treffer gelang den Espen aber nicht.

So blieb es beim knappen 0:1 aus Sicht des FC St. Gallen.

Dieses Resultat benötigt der FC St. Gallen

Die Ausgangslage vor dem Rückspiel ist eindeutig:

Gewinnt St. Gallen mit mindestens zwei Toren Unterschied, steht der FCSG in der Ligaphase der Conference League

Unterschied, steht der FCSG in der Ligaphase der Conference League Gewinnt St. Gallen mit genau einem Tor Unterschied, geht die Partie in die Verlängerung.

Unterschied, geht die Partie in die Verlängerung. Bleibt der Gesamtscore auch danach ausgeglichen , entscheidet ein Penaltyschiessen .

, entscheidet ein . Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage scheidet St. Gallen aus.

Eine Auswärtstorregel gibt es in den UEFA-Wettbewerben nicht mehr. Ein 1:0, 2:1 oder 3:2 für die Espen hätte daher jeweils eine Verlängerung zur Folge.

Nordsjaelland reist mit einer starken Bilanz an

Der Gegner aus Dänemark hatte bereits auf dem Weg in die Play-offs seine offensive Qualität gezeigt. Gegen Valur Reykjavík setzte sich Nordsjaelland mit einem Gesamtscore von 7:0 durch. Zuvor hatte der Klub eine 0:1-Niederlage gegen GAIS im Rückspiel mit einem 6:0-Heimsieg korrigiert.

Auch in der dänischen Meisterschaft gehört der Klub aus Farum zur Spitzengruppe. Seinen Startplatz in der Conference-League-Qualifikation hatte sich Nordsjaelland als Dritter der vergangenen Saison gesichert.

Hier läuft FC St. Gallen gegen Nordsjaelland live im Free-TV und Stream

Das Rückspiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Nordsjaelland findet am Donnerstag, 27. August, statt.

Anpfiff: 20 Uhr

20 Uhr Austragungsort: Kybunpark in St. Gallen

Kybunpark in St. Gallen TV: SRF info

SRF info Livestream: Play SRF und SRF Sport

Play SRF und SRF Sport Beginn der Übertragung: 19.50 Uhr

Das Spiel ist damit kostenlos im Schweizer Fernsehen und im offiziellen SRF-Livestream zu sehen. Der Livestream ist bereits bei Play SRF angekündigt.

Bei einem Sieg warten sechs Europacup-Spiele

Setzt sich der FC St. Gallen durch, erreicht er die Ligaphase der Conference League. Dort bestreitet jeder Klub sechs Spiele gegen sechs unterschiedliche Gegner – drei zu Hause und drei auswärts.

Die Auslosung findet am Freitag, 28. August, um 13 Uhr statt. Der erste Spieltag wird am 15. Oktober ausgetragen, die Ligaphase endet am 17. Dezember.

Für den FCSG geht es somit nicht nur um ein einzelnes Weiterkommen. Ein Sieg würde den Ostschweizern mindestens drei weitere Europacup-Heimspiele und internationale Auftritte bis kurz vor Weihnachten sichern.