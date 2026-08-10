FC Basel gegen Barcelona: Vorverkauf verschoben – So kommst du morgen an Tickets

Sportradar

Der Ansturm auf Tickets für den Test-Kracher zwischen dem FC Basel und Barcelona ist riesig. Der FCB-Ticketshop ist überlastet. Fans brauchen Geduld. Nun gibt es ein Update.

Der FC Basel empfängt den FC Barcelona – und offenbar will halb Basel dabei sein. Am Montag um 13 Uhr startete der öffentliche Ticketverkauf für das kurzfristig angesetzte Testspiel im St. Jakob-Park. Der riesige Andrang brachte die Technik allerdings schnell an ihre Grenzen.

Update seitens des FC Basel zum Ticketverkauf

Der Vorverkauf heute wird final gestoppt und soll morgen weitergeführt werden. So berichtet der FC Basel auf seiner Homepage:

«Nun hat der Club aber entschieden, den Vorverkauf vorübergehend zu stoppen und morgen Dienstag, 11. August 2026, um 12 Uhr mit deutlich erhöhten Kapazitäten wieder zu starten.»

FC Basel gegen Barcelona: Ticket-Shop komplett überlastet

Der FCB bestätigte die Probleme kurz nach dem Verkaufsstart auch selbst. Demnach arbeiten die technischen Ressourcen des Ticketings bereits an ihrer Kapazitätsgrenze. Die enorme Zahl gleichzeitiger Zugriffe und Aktualisierungen der Seite sorgt trotzdem dafür, dass der Shop überlastet ist.

Der Andrang kommt nicht völlig überraschend. Erst am Samstag wurde bekannt, dass der FC Barcelona für ein Testspiel nach Basel kommt. Zunächst erhielten Saisonkartenbesitzer und Vereinsmitglieder die Möglichkeit, sich Tickets zu sichern.

Das verbliebene Kontingent ging am Montag um 13 Uhr in den freien Verkauf – und sorgte unmittelbar für einen gewaltigen Ansturm.

Ab wann ist der FC Basel-Ticket-Shop wieder erreichbar?

Der FC Basel arbeitet an einer Lösung der technischen Probleme. Fans, die bislang nicht in den Ticket-Shop gelangen, müssen sich deshalb zunächst gedulden. Auf der offiziellen FC Basel-Homepage heisst es:

«Aufgrund des Vorverkaufs des FCB-Freundschaftsspiels gegen den FC Barcelona ist der Ticketing-Shop aktuell nicht erreichbar. Sämtliche technischen Ressourcen sind auf Maximalkapazität am Arbeiten, reichen aber aufgrund der enorm vielen gleichzeitigen Zugriffe und Seitenaktualisierungen nicht aus. Wir arbeiten daran, bitten um Verständnis und noch etwas Geduld.»

Wer noch Tickets für das Spiel gegen Barcelona kaufen möchte, sollte den offiziellen Ticket-Shop im Auge behalten. Wie viele Eintrittskarten aus dem Restkontingent noch zur Verfügung stehen, ist aktuell nicht bekannt.

Wann spielt der FC Basel gegen den FC Barcelona?

Lange warten müssen die Fans auf den aussergewöhnlichen Test nicht. Der FC Basel empfängt den FC Barcelona bereits am Sonntag, 16. August 2026.

Anpfiff im St. Jakob-Park ist um 16.30 Uhr. Das Freundschaftsspiel wurde erst kurzfristig vereinbart und kommt auf ausdrücklichen Wunsch von Barcelona-Trainer Hansi Flick zustande.

Für den FCB und seine Fans wird das Duell damit unabhängig vom Ergebnis zu einem der aussergewöhnlichsten Spiele des Sommers.