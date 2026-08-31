Djokovic übergibt sich auf dem Platz – dann erlebt er ein US-Open-Debakel

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Novak Djokovic scheitert bei den US Open sensationell in der ersten Runde. Der Serbe kämpft mit gesundheitlichen Problemen – und sein Aus hat auch Folgen für Stan Wawrinka.

Damit hatte vor den US Open kaum jemand gerechnet: Novak Djokovic ist in New York bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 39-Jährige unterlag dem Argentinier Mariano Navone nach einem dramatischen Fünfsatzmatch mit 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6 und 1:6. Erst nach 4 Stunden und 36 Minuten stand die überraschende Niederlage des viermaligen US-Open-Siegers fest.

Djokovic muss sich während des Spiels mehrfach übergeben

Schon früh im Match war dem Serben anzusehen, dass es ihm nicht gut ging. Bei schwülen Bedingungen in New York stützte er sich nach längeren Ballwechseln immer wieder ab und atmete schwer. Besonders deutlich wurden die Probleme im dritten Satz. Djokovic ging mehrfach an den Rand des Platzes und musste sich übergeben. Aufgeben wollte der Grand-Slam-Rekordsieger trotzdem nicht.

Djokovic kämpfte weiter und gewann sogar den dritten Satz. Doch die körperlichen Beschwerden wurden im weiteren Verlauf immer grösser. Zu den Problemen kamen muskuläre Beschwerden sowie Schmerzen im Rücken- und Schulterbereich hinzu.

Djokovic liess sich medizinisch behandeln und versuchte, das Match fortzusetzen. Im vierten und fünften Satz konnte er seinem Gegner jedoch immer weniger entgegensetzen.

Navone nutzte seine Chance und entschied die letzten beiden Sätze mit 6:2 und 6:1 für sich.

Djokovic spricht von wiederkehrendem gesundheitlichem Problem

Die Szenen in New York kommen nicht völlig aus dem Nichts. Bereits beim Vorbereitungsturnier in Cincinnati hatte Djokovic mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen. Vor den US Open sprach er darüber, dass ihn seit einigen Jahren ein gesundheitliches Problem begleite – insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze.

Nach dem Aus in New York bestätigte Djokovic erneut, dass die Probleme ihn nicht zum ersten Mal treffen. Übelkeit und Erbrechen hätten ihn in diesem Jahr bereits bei mehreren Matches beschäftigt.

Gegen Navone kamen schliesslich weitere körperliche Beschwerden hinzu. Besonders emotionale Szenen spielten sich gegen Ende der Partie ab. Djokovic kämpfte zeitweise mit den Tränen. Auf der Tribüne verfolgten Ehefrau Jelena sowie die gemeinsamen Kinder Stefan und Tara das Drama.

Damit gibt es kein mögliches Duell mit Wawrinka in Runde zwei

Djokovics überraschendes Aus hat auch direkte Auswirkungen auf Stan Wawrinka. Der Schweizer bestreitet in New York das letzte Grand-Slam-Turnier seiner Karriere und trifft in der ersten Runde auf den Italiener Matteo Berrettini.

Die Auslosung hatte dabei eine besondere Geschichte möglich gemacht: Hätten sowohl Wawrinka als auch Djokovic ihre Auftaktspiele gewonnen, wären die beiden ehemaligen US-Open-Champions bereits in der zweiten Runde aufeinandergetroffen. Dazu wird es nun definitiv nicht kommen.

Statt Djokovic wartet in der zweiten Runde Mariano Navone. Sollte Wawrinka gegen Berrettini gewinnen, würde der Schweizer also auf den Argentinier treffen.

Historisches Erstrunden-Aus für Djokovic

Für Djokovic ist die Niederlage gegen Navone auch statistisch aussergewöhnlich. Bei seinen bisherigen 19 Teilnahmen an den US Open hatte der Serbe die erste Runde immer überstanden. Erst bei seinem 20. Auftritt in Flushing Meadows scheitert er nun direkt zum Auftakt.

Bei einem Grand-Slam-Turnier war Djokovic zuletzt bei den Australian Open 2006 bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Sein grosses Ziel rückt damit erneut in die Ferne. Djokovic steht bei 24 Grand-Slam-Titeln und wartet weiterhin auf den 25. Major-Triumph seiner Karriere.

Seinen bislang letzten Grand-Slam-Titel gewann er 2023 – ausgerechnet bei den US Open.

War das der letzte Auftritt bei den US Open für Djokovic?

Mit inzwischen 39 Jahren und den wiederkehrenden körperlichen Problemen stellt sich nach dem dramatischen Auftritt in New York zwangsläufig die Frage, wie viele Chancen Djokovic noch bleiben, den historischen 25. Titel zu gewinnen. Wie lange wird Novak Djokovic noch spielen? Was macht sein Körper? Man möge es sich gar nicht vorstellen, dass er so die grosse Bühne verlässt.