Erst vor zweieinhalb Wochen lieferten sich Borussia Dortmund und Werder Bremen eine spektakuläre Schlussphase in der Bundesliga. Heute, Dienstag, 27. Oktober, treffen die beiden Teams erneut aufeinander. Diesmal geht es um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Anpfiff in Dortmund ist um 20.45 Uhr. Das ZDF überträgt live im Free-TV.

Wo läuft Dortmund gegen Bremen heute live im TV und Livestream?

Die Übertragung im ZDF beginnt um 20.15 Uhr, eine halbe Stunde vor dem Anstoss. Sven Voss moderiert, Christoph Kramer ordnet das Spiel als Experte ein. Kommentator ist Gari Paubandt.

Die wichtigsten Angaben im Überblick:

Spiel: Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen Wettbewerb: DFB-Pokal, zweite Runde

DFB-Pokal, zweite Runde Spielort : Signal Iduna Park in Dortmund

: Signal Iduna Park in Dortmund Schiedsrichter : Robert Schröder

: Robert Schröder Datum: Dienstag, 27. Oktober 2026

Dienstag, 27. Oktober 2026 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Free-TV: ZDF, Übertragung ab 20.15 Uhr

ZDF, Übertragung ab 20.15 Uhr Kostenloser Stream für die Schweiz: ZDF über Zattoo Free oder über Joyn.ch

Für Schweizer Zuschauer ist Zattoo eine kostenlose Möglichkeit: Das ZDF gehört laut der Schweizer Senderliste zum Free-Angebot. Dafür benötigt ihr ein kostenloses Konto. Im Browser sowie auf Smartphone und Tablet ist die Nutzung zeitlich unbegrenzt. Auf Smart-TVs und Streaming-Geräten umfasst das kostenlose Angebot zehn Stunden pro Monat. Ein zusätzliches Sportabo braucht ihr für die ZDF-Übertragung nicht.