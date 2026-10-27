Erst vor zweieinhalb Wochen lieferten sich Borussia Dortmund und Werder Bremen eine spektakuläre Schlussphase in der Bundesliga. Heute, Dienstag, 27. Oktober, treffen die beiden Teams erneut aufeinander. Diesmal geht es um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Anpfiff in Dortmund ist um 20.45 Uhr. Das ZDF überträgt live im Free-TV.
Wo läuft Dortmund gegen Bremen heute live im TV und Livestream?
Die Übertragung im ZDF beginnt um 20.15 Uhr, eine halbe Stunde vor dem Anstoss. Sven Voss moderiert, Christoph Kramer ordnet das Spiel als Experte ein. Kommentator ist Gari Paubandt.
Die wichtigsten Angaben im Überblick:
Spiel: Borussia Dortmund gegen Werder Bremen
Wettbewerb: DFB-Pokal, zweite Runde
Spielort: Signal Iduna Park in Dortmund
Schiedsrichter: Robert Schröder
Datum: Dienstag, 27. Oktober 2026
Anpfiff: 20.45 Uhr
Free-TV: ZDF, Übertragung ab 20.15 Uhr
Kostenloser Stream für die Schweiz: ZDF über Zattoo Free oder über Joyn.ch
Für Schweizer Zuschauer ist Zattoo eine kostenlose Möglichkeit: Das ZDF gehört laut der Schweizer Senderliste zum Free-Angebot. Dafür benötigt ihr ein kostenloses Konto. Im Browser sowie auf Smartphone und Tablet ist die Nutzung zeitlich unbegrenzt. Auf Smart-TVs und Streaming-Geräten umfasst das kostenlose Angebot zehn Stunden pro Monat. Ein zusätzliches Sportabo braucht ihr für die ZDF-Übertragung nicht.
Welche Gegner haben Dortmund und Bremen bisher ausgeschaltet?
Beide Mannschaften lösten ihre Aufgabe in der ersten Pokalrunde ohne Gegentor:
Borussia Dortmund gewann beim Hamburg-Eimsbütteler BC mit 5:0.
Werder Bremen setzte sich beim Lüneburger SK Hansa mit 3:0 durch.
Für Bremen trafen Jens Stage, Niclas Füllkrug und Ludovit Reis. Beim BVB erzielte Samuele Inácio zwei Tore.
Bremen kommt mit Rückenwind – Füllkrug trifft auf seinen Ex-Klub
Werder reist nach einem 3:2-Auswärtssieg in Mainz nach Dortmund. Füllkrug verwandelte dabei zwei Penaltys. Zuvor hatten die Bremer gegen Paderborn ein 2:2 geholt. Der BVB gewann zuletzt in der Bundesliga mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt.
Füllkrug steht beim Wiedersehen besonders im Fokus: Der ehemalige Dortmunder erzielte bereits acht Tore in sieben Ligaspielen. Ob er im Pokal von Beginn an aufläuft, ist aber offen. Nach der Partie in Mainz berichtete Radio Bremen über eine mögliche Verschnaufpause für den Stürmer.
Wie gefährlich er seinem früheren Verein werden kann, zeigte das letzte direkte Duell am 9. Oktober: Dortmund führte durch Daniel Svensson und Nico Schlotterbeck bis kurz vor Schluss mit 2:0. Ludovit Reis verkürzte in der 88. Minute, Füllkrug köpfte in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand ein.
Heute reicht ein Unentschieden keinem der beiden Teams. Steht es nach 90 Minuten remis, folgen Verlängerung und gegebenenfalls ein Penaltyschiessen.