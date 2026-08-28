Conference League Auslosung: Diese Kracher können auf Thun und Lugano warten

Sportradar

Der FC Thun und der FC Lugano stehen in der Ligaphase der Conference League. Heute erfahren die beiden Schweizer Vertreter ihre sechs Gegner – darunter könnten echte Kracher sein.

Die Schweiz ist in der Ligaphase der Conference League mit zwei Mannschaften vertreten. Der FC Lugano löste sein Ticket gegen Maccabi Tel Aviv, während der FC Thun nach dem Aus in den Play-offs der Europa League eine Stufe tiefer weiterspielen darf. Ein Blick auf die Lostöpfe zeigt: Auf Thun und Lugano könnten einige äusserst attraktive Gegner warten.

Conference-League-Auslosung: Lugano in Topf 3, Thun in Topf 6

Die 36 Teilnehmer wurden von der Uefa anhand ihres Klubkoeffizienten auf sechs Lostöpfe mit jeweils sechs Mannschaften verteilt.

Lugano befindet sich dabei in Topf 3, Thun wurde Topf 6 zugeteilt.

Die Lostöpfe im Überblick:

Topf 1: Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco, Kopenhagen

Topf 2: Midtjylland, Roter Stern Belgrad, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton

Topf 3: Lugano, Getafe, KuPS Kuopio, Twente, Lincoln Red Imps, Borac Banja Luka

Topf 4: Sint-Truidense, Brann, Hearts, Kairat Almaty, Trabzonspor, Universitatea Craiova

Topf 5: Riga, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjælland, Aarhus, Inter Escaldes

Topf 6: Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby, Iberia Tbilisi, Egnatia

Diese Kracher könnten auf Thun und Lugano warten

Vor allem in den ersten beiden Lostöpfen verstecken sich einige grosse Namen.

Aus Topf 1 könnte es für die Schweizer beispielsweise gegen Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo oder die AS Monaco gehen. Auch der SC Freiburg, Sporting Braga und der FC Kopenhagen sind mögliche Gegner.

In Topf 2 wartet unter anderem Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League. Auch Roter Stern Belgrad oder Panathinaikos wären attraktive Lose. Damit sind für Thun und Lugano mehrere internationale Highlights möglich. Besonders reizvoll wären für die Schweizer Fans beispielsweise Duelle gegen Ajax, Monaco, Atalanta oder Brighton.

Conference League: So funktioniert die Auslosung

Anders als in der Champions League und Europa League bestreiten die Teams in der Conference League nur sechs Spiele in der Ligaphase. Jeder Klub bekommt aus jedem der sechs Lostöpfe genau einen Gegner zugelost.

Damit spielt auch die eigene Einteilung in einen Lostopf eine geringere Rolle als früher: Thun trifft nicht nur auf Mannschaften aus den vermeintlich stärkeren Töpfen, sondern bekommt auch einen Gegner aus Topf 6. Lugano wiederum erhält auch einen Gegner aus seinem eigenen Topf 3.

Von den sechs Partien werden drei zu Hause und drei auswärts ausgetragen. Ein direktes Schweizer Duell zwischen Thun und Lugano ist in der Ligaphase nicht möglich.

Das wäre ein Hammer-Los für den FC Thun

Für den FC Thun ist die Conference League nach der deutlichen Niederlage gegen Lech Posen in den Europa-League-Play-offs das europäische Trostpflaster.

Nach dem 0:7 im Hinspiel war der Traum von der Europa League praktisch bereits beendet. Im Rückspiel zeigten sich die Berner Oberländer deutlich verbessert und erreichten ein 2:2.

Nun dürfen sie sich auf mindestens sechs weitere Europacup-Abende freuen. Ein besonders prominentes Programm könnte beispielsweise so aussehen:

Ajax – Brighton – Getafe – Trabzonspor – Hajduk Split – Thun

Dabei handelt es sich ausdrücklich nur um ein Beispiel für attraktive mögliche Gegner und nicht um das Ergebnis der Auslosung.

Wann findet die Conference-League-Auslosung statt?

Die Auslosung der Ligaphase findet am Freitag, 28. August, ab 13 Uhr in Monaco statt.

Die genauen Spieltermine und Anstosszeiten stehen unmittelbar nach der Auslosung noch nicht vollständig fest. Die Uefa will den Spielplan bis spätestens Sonntag, 30. August, veröffentlichen.

Conference League Auslosung kostenlos im Livestream

Wer die Auslosung der Conference League kostenlos im Livestream verfolgen möchte, kann dies über einen Livestream bei uefa.tv tun und schauen, welche Gegner dem FC Lugano und FC Thun zugelost werden.