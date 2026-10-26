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Kate Scott führt mit Thierry Henry durch die Ballon-d'Or-Verleihung. Vielen ist sie noch als Kate Abdo bekannt. Was über ihre Karriere und ihren Ehemann Malik Scott bekannt ist.

Sie begrüsst die Fussballstars auf der Bühne und wechselt mühelos zwischen mehreren Sprachen: Kate Scott moderiert am Montagabend die Ballon-d'Or-Gala im London Palladium. An ihrer Seite steht Thierry Henry, mit dem sie auch bei der Champions-League-Berichterstattung von CBS Sports zusammenarbeitet. Auf dem roten Teppich zeigte sich die britische Moderatorin zuvor mit ihrem Ehemann Malik Scott.

Kate Scott: Ihre Karriere führte auch durch Deutschland

Die 45-Jährige stammt aus Manchester und wurde als Kate Giles geboren. International bekannt wurde sie später unter dem Namen Kate Abdo. Zu ihren beruflichen Stationen gehören Deutsche Welle, CNN, Sky Sports und Fox Sports.

Seit 2020 prägt sie die Champions-League-Berichterstattung von CBS Sports. Dort präsentiert sie mit Thierry Henry, Jamie Carragher und Micah Richards. Die Gespräche und gegenseitigen Neckereien des Quartetts erreichen über soziale Netzwerke auch viele Fans ausserhalb der USA.

Auch beim Ballon d'Or ist Scott keine Unbekannte: Sie moderierte die Verleihung bereits 2014, 2015 und 2025.

Wie viele Sprachen spricht Kate Scott?

Scott spricht Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Ihre Sprachkenntnisse nutzt sie regelmässig, um Interviews für das englischsprachige Publikum zu übersetzen.

Die Grundlage dafür legte sie auch während ihrer Ausbildung: Sie studierte in Málaga sowie an der University of Salford. Ihre internationale Laufbahn führte sie anschliessend durch verschiedene europäische Länder und in die USA.