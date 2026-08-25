Alexander Zverev bei den US Open: Das ist seine neue Partnerin

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Alexander Zverev tritt bei den US Open mit einer neuen Partnerin an. Statt der Schweizerin Belinda Bencic steht diesmal eine der besten Doppelspielerinnen der Welt an seiner Seite.

Bei den US Open 2026 gibt es eine Veränderung an der Seite von Alexander Zverev. Der Deutsche startet beim Mixed-Wettbewerb in New York in diesem Jahr gemeinsam mit der US-Amerikanerin Taylor Townsend. Damit ist gleichzeitig klar: Zu einer Neuauflage des Duos mit der Schweizerin Belinda Bencic kommt es nicht.

Statt Belinda Bencic: Zverev spielt mit Taylor Townsend

Mit seiner neuen Partnerin dürfte Zverev diesmal durchaus Chancen haben, im Mixed weit zu kommen.

Townsend gehört zu den besten Doppelspielerinnen der Welt. Die 30-jährige Amerikanerin hat bereits drei Grand-Slam-Titel im Doppel gewonnen: Wimbledon 2024, die Australian Open 2025 und die French Open 2026. Zudem stand sie 2025 zeitweise an der Spitze der Doppel-Weltrangliste.

Auch New York kennt Townsend bestens. 2024 erreichte sie zusammen mit Donald Young das Mixed-Finale der US Open. Nun soll an der Seite von Zverev der nächste Anlauf auf den Titel folgen.

Die Veranstalter selbst halten die Kombination für sportlich vielversprechend: Zverevs starker erster Aufschlag könnte Townsend am Netz entgegenkommen, während beide über starke Returns verfügen

Bencic bekommt ebenfalls einen neuen Partner

Auch für Belinda Bencic geht es beim Mixed ohne Zverev weiter. Die Schweizerin bildet 2026 ein Team mit dem Italiener Flavio Cobolli. Damit kämpfen Bencic und Zverev in diesem Jahr nicht gemeinsam, sondern mit unterschiedlichen Partnern um den Titel.

Die Konkurrenz kann sich sehen lassen. Unter anderem treten Novak Djokovic und Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und Casper Ruud sowie die Titelverteidiger Sara Errani und Andrea Vavassori gemeinsam an.

Zverev will in New York endlich einen Grand-Slam-Titel

Für Zverev steht in New York allerdings vor allem der Einzelwettbewerb im Mittelpunkt.

Der Deutsche wartet weiterhin auf seinen ersten Grand-Slam-Titel bei den US Open. Besonders nah kam er diesem bereits 2020, als er im Finale gegen Dominic Thiem trotz einer 2:0-Satzführung noch verlor.

2026 reist Zverev allerdings mit neuem Selbstvertrauen nach New York. In diesem Jahr gelang ihm bei den French Open sein erster Grand-Slam-Triumph.

Bevor es ab dem 30. August im Einzel ernst wird, wartet nun zunächst die neue Aufgabe an der Seite von Townsend.

Alle Infos zu den US Open findest du hier.

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