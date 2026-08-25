0:7 und trotzdem weiter: Darum steht der FC Thun sicher in einer Ligaphase

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Der FC Thun verlor bei Lech Posen mit 0:7. Trotzdem ist dem Schweizer Meister eine europäische Ligaphase sicher. Möglich macht das der UEFA-Modus.

Das Hinspiel gegen Lech Posen wurde für den FC Thun zum Debakel. Bereits zur Pause lagen die Berner Oberländer mit 0:5 zurück, am Ende stand eine 0:7-Niederlage. Dennoch ist die Europacup-Saison des Schweizer Meisters nicht vorbei – unabhängig vom Ausgang des Rückspiels.

Thun gerät bereits vor der Pause unter die Räder

Dabei hatte die Partie im polnischen Posen für den FC Thun durchaus vielversprechend begonnen. Bereits in der zweiten Minute kam Marc Gutbub nach einem Eckball zu einer guten Möglichkeit. Der erhoffte frühe Führungstreffer fiel jedoch nicht.

Danach nahm das Unheil seinen Lauf. Patrik Walemark brachte Lech Posen in der 10. Minute in Führung. Allahyar Sayyad erhöhte zehn Minuten später auf 2:0, ehe Walemark mit seinem zweiten Treffer für das 3:0 sorgte.

Noch vor der Pause trafen Mateusz Skrzypczak und Radoslaw Murawski. Nach 45 Minuten stand es bereits 5:0 für den polnischen Meister. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Daniel Hakans auf 6:0.

Ein vermeintlicher Ehrentreffer von Furkan Dursun wurde wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt. Robert Gumny setzte mit einem Lupfer zum 7:0 den Schlusspunkt. Der FC Thun kassierte damit eine seiner deutlichsten Niederlagen auf internationaler Bühne.

Warum Thun trotz des 0:7 weiterkommt

Die überraschende Nachricht: Thun kann im Rückspiel zwar den Einzug in die Europa League verpassen, aus dem Europacup ausscheiden kann der Klub aber nicht mehr.

Grund dafür ist der Modus der UEFA. Die Gewinner der Europa-League-Play-offs erreichen die Ligaphase der Europa League. Die Verlierer wechseln direkt in die Ligaphase der Conference League. Das bestätigt auch die UEFA in ihrer Übersicht zur Qualifikation.

Diese Absicherung hatte sich Thun bereits in der vorherigen Runde erarbeitet. Gegen Vikingur Reykjavik gewann der Schweizer Meister das Hinspiel mit 3:0. Trotz einer 2:3-Niederlage im Rückspiel setzte sich Thun mit einem Gesamtscore von 5:3 durch und erreichte die Europa-League-Play-offs.

Damit war klar: Entweder qualifiziert sich Thun für die Europa League oder der Klub spielt in der Conference League weiter.

Das braucht Thun für die Europa League

Die Chancen auf die Europa League sind nach dem 0:7 allerdings nur noch theoretischer Natur. Um das Duell in der regulären Spielzeit zu drehen, müsste Thun das Rückspiel mit mindestens acht Toren Unterschied gewinnen.

Bei einem Sieg mit genau sieben Toren Unterschied wäre das Gesamtscore ausgeglichen. Dann würde die Partie in die Verlängerung und gegebenenfalls ins Penaltyschiessen gehen. Bei jedem anderen Resultat zieht Lech Posen in die Europa League ein und Thun wechselt in die Conference League.

Das Rückspiel findet am Donnerstag, 27. August, um 20 Uhr in der Stockhorn Arena in Thun statt.