«Wir haben mit der vergangenen Saison abgeschlossen»

Nach einer intensiven Saison mit vielen Verletzungssorgen, einem engen Spielplan und einem bitteren Ende erholte sich Geoff Buffum mit seiner Familie während drei Wochen in Kalifornien. Für den Cheftrainer der Calanda Broncos war es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. In San Clemente ging er zur Highschool und machte einst die ersten Schritte auf dem Footballfeld. Mit neuer Energie startet der Erfolgscoach nun in die Saisonvorbereitung.