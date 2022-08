«Wir haben eine Tagespauschale – das ist alles»

Der Gewinn des Eidgenössischen Kranzes blieb Christoph Günthardt bei den «Eidgenössischen» in Nyon, Luzern, Aarau und Frauenfeld verwehrt. Vor allem 2001 in der Romandie war der 44-Jährige nahe dran. «Günti», wie er in Schwingerkreisen gerufen wird, fehlte damals lediglich ein Viertelpunkt zum Eidgenossen. «Klar, war das ärgerlich. Das ist aber vergessen», sagt er. Mittlerweile sind bereits zwölf Jahre verstrichen, seit Günthardt die Zwilchhosen an den Nagel gehängt hat. Kurz zuvor hatte er sich beim «Bündner-Glarner» in Domat/Ems den 21. Karrierekranz aufsetzen lassen.