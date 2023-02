Wintersport total: Diese Bündner Athletinnen und Athleten stehen am Wochenende im Einsatz

Snowboard, WM in Bakuriani

Sonntag, 9.00 Uhr: Männer und Frauen, Parallel-Riesenslalom

Bündner Teilnehmer: Dario Caviezel

Grosse Schweizer Hoffnungen ruhen am Sonntag auf dem Bündner Dario Caviezel. Dem Snowboarder könnte es an der WM im georgischen Bakuriani zu einer Medaille reichen, sollte er sein ganzes Können im Parallel-Riesenslalom abrufen. Dass er momentan schnell unterwegs ist, zeigte der Churer bereits am 5. Februar: Beim Europacup in Lenzerheide wurde Caviezel Zweiter.

Bob, Weltcup in Sigulda

Samstag, 13.30 Uhr: Zweierbob

Bündner Teilnehmer: Cedric Follador

Im Zweierbob geht am Wochenende im lettischen Sigulda der Churer Pilot Cedric Follador an den Start. Zusammen mit Anschieben und Bremser Nicola Mariani wird Follador versuchen, den neunten Rang im Weltcup zu verbessern.