Caviezel glänzt, Gasparin-Schwestern bleiben ohne Exploit

An den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel und Méribel standen in den abschliessenden Entscheidungen im Slalom der Frauen und Männer keine Bündner Athletinnen und Athleten mehr am Start.Von den weltmeisterlichen Tagen in den französischen Alpen wird aus Bündner Optik betrachtet vor allem ein Ereignis haften bleiben: die WM-Goldmedaille von Jasmine Flury in der Abfahrt vor Wochenfrist. Edelmetall eroberte am vergangenen Sonntag zum Auftakt der Weltmeisterschaften in den Disziplinen Snowboard, Ski Freestyle und Skicross in der georgischen Wintersport-Hochburg Bakuriani Dario Caviezel. Der 27-jährige Alpin-Snowboarder zeigte im Parallel-Riesenslalom eine grosse Vorstellung. Caviezel wurde erst im Final vom siegreichen Polen Oskar Kwiatkowski um 26 Hundertstelsekunden geschlagen. Für Caviezel ist es der erste Medaillengewinn an einem Grossanlass. Im Weltcup hatte er zuvor zwei Siege gefeiert. Im laufenden Winter war ihm dies zuletzt beim Parallelslalom in Bankso gelungen. Bereits am Dienstag fährt Cavieziel in Georgien im Parlellslalom um eine zweite WM-Medaille.