Mittner: «Die Loipe hat unter dem Regen gelitten»

Knapp vier Tage habe es in der Val Müstair durchgeregnet, sagt der OK-Präsident der Tour de Ski Val Müstair, Giudo Mittner, vier Tage vor Tourbeginn gegenüber Radio Südostschweiz. Es sei eigentlich alles bereit für den Start am kommenden Samstag. Der Schnee habe den Organisatoren aber nicht in die Karten gespielt, führt er aus. «Die Loipe hat ziemlich gelitten. Das ist momentan unsere grösste Herausforderung.»