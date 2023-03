Im Engadin: Julia Mariano holt sich den Slopestyle-Sieg

In Silvaplana geht es am Samstag Schlag auf Schlag. Weil sich die Wetterverhältnisse von strahlend blauem Himmel am Morgen zu einer nebligen Suppe verwandelt, machen die Veranstaltenden Nägel mit Köpfen. Am Nachmittag findet erst das Finale der Slopestyle-Snowboarderinnen statt, wo sich Julia Mariano den Tagessieg holt. Die Amerikanerin stellte die Weichen bereits in ihrem ersten Run auf Sieg, den sie mit 87.25 Punkten beendet. Keine ihrer Kokurrentinnen kam an diese Bestmarke mehr heran.

Zweite wurde auf dem Corvatsch Tess Coady und auf dem dritten Platz landete die Österreicherin Anna Gasser. Beste Schweizerin wurde Andrina Salis als sechste, die Eschenbacherin Ariane Burri landete auf dem zehnten Platz.