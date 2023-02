Skeleton-WM-Debütantin Sara Schmied: Urplötzlich im Scheinwerferlicht

Die vergangenen Tage wird Sara Schmied nicht mehr vergessen. Statt sich in einer tieferen Rennserie nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Skeletonsport zu betätigen, war sie an den Weltmeisterschaften in ihrer Heimat in St. Moritz/Celerina plötzlich mittendrin auf der grossen Bühne. Das war sehr speziell, verrät die 17-jährige Athletin nach ihrem zweiten und letzten Einsatz am Sonntag im neu ins WM-Programm integrierten, an der Seite ihres erfahrenen Engadiner Kollegen Basil Sieber auf Rang 12 beendeten Team-Wettkampf. «Die vielen TV-Kameras waren sehr ungewohnt für mich.