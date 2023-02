Olympiabobrun St. Moritz: Rückkehr der Rennrodler

In St. Moritz/Celerina neigt sich der Winter im Olympiabobrun bereits wieder dem Ende entgegen. Die Betriebszeit des letzten verbliebenen Naturseiskanals ist beschränkt. Besonders negativ ins Gewicht fällt da in diesem Winter die Zeit um den Jahreswechsel, als die aussergewöhnlich hohen Temperaturen an mehreren Tagen keinen Betrieb auf der 1722 Meter langen Traditionsstätte des Eissports zuliessen. Dadurch fehlen die im Oberengadin als Einnahmequelle wichtigen Taxifahrten der zahlenden Kundschaft.