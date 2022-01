Mit Sundby und neuer Streckenführung

Keine Frage, auf diese Art und Publizität hätten die Organisatoren von «La Diagonela», dem Langlaufrennen in der klassischen Stilart im Rahmen der internationalen Ski Classics Tour, der Rennserie der grossen Volksläufe in der klassischen Technik, gerne verzichtet. Im Nachgang der achten Austragung vor Jahresfrist tauchten Bilder von Athletinnen und Athletinnen in den Medien auf, die sie nach dem bitterkalten Langlauftag rund um Zuoz mit Temperaturen im Bereich von mehr als Minus 20 Grad mit Erfrierungen im Spital zeigen.