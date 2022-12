Valerio Leccardi: «Die Container standen bei uns im Garten»

Angesprochen auf den traditionsreichen Weltcup in Davos werden bei Valerio Leccardi unweigerlich Erinnerungen an seine Kindheit wach. Plötzlich wirkt der ansonsten sehr kontrolliert und besonnen wirkende Mann aus Davos ein wenig emotional. «Wir wohnten in unmittelbarer Nähe der Strecke. Als Kind war es ein Ereignis sondergleichen, wenn der Weltcup-Tross vor Ort eintraf. Oft standen die Material-Container gar bei uns im Garten», sagt Leccardi mit seinem Strahlen im Gesicht.