Jonas Baumann beendet Tour de Ski

Der Neujahrstag war kein guter Tag für den Bündner Langläufer Jonas Baumann aus Davos. Der 32-Jährige belegte bei der zweiten Etappe der diesjährigen Tour de Ski, einem Verfolgungswettkampf in der klassischen Technik über 10 Kilometer im Münstertal, lediglich Rang 37. Das diskrete Abschneiden vor heimischer Kulisse hat Gründe. Baumann beklagte nach dem zweiten Teilstück im Zielraum in Tschierv wiederholte Probleme mit seiner Gesundheit. Seit Wochen kann er nur eingeschränkt trainieren. Aus diesem Grund liess er kurz vor Weihnachten auch seinen Start beim Weltcup vor der Haustüre in Davos bis zum Wettkampftag offen. Mit einem 17. Rang über 10 Kilometer Freistil hatte er dann dennoch ein unter diesen Umständen gutes Ergebnis realisiert. An der Tour de Ski konnte er – zuvor abermals in seinem Tatendrang im Training gebremst – daran nicht anknüpfen. Schliesslich entschied sich Baumann am Neujahrsabend gegen eine Weiterreise nach Oberstdorf, wo am Dienstag und Mittwoch die nächsten beiden Etappen der Tour de Ski ausgetragen werden.