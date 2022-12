Grünes Licht für die Premiere in Davos

Zum Wochenbeginn absolvierte Peter Engler einen Inspektionsrundgang im Wettkampfgelände des Langlauf-Weltcups in Davos Bünda. Was der neue OK-Präsident von «Davos Nordic» zu sehen bekam, lässt ihn in den Tagen vor der Premiere auf der Kommandobrücke am Wochenende weiterhin ruhig und entspannt schlafen. «Die Loipe ist rennbereit und ebenso wurde die Infrastruktur plangemäss errichtet. Wir liegen voll im Plan», sagt Engler erfreut.