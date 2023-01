Giulia Tanno: Ein Comeback zu Hause

Guilia Tanno muss lachen, als sie über ihre mögliche Teilnahme an den X-Games in Aspen Ende dieser Woche spricht. Nicht etwa, weil die Freeskierin besonders schöne Erinnerungen an diesen Wettbewerb hegt. Ganz im Gegenteil. Im vergangenen Januar riss sich die 24-jährige in den Rocky Mountains das Kreuzband und fiel fast für ein ganzes Jahr aus. Tanno muss lachen, weil sie sich (zugegeben, etwas widerwillig) oft selber bremsen muss: «Ich fühle mich noch nicht wie vor der Verletzung, so ehrlich muss ich mit mir selber sein», so Tanno.