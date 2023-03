Andri Ragettli ehrt am Kids Laax Open den Freestyle-Nachwuchs

Mit Style über Rails und hoch hinaus in der Halfpipe: Rund 360 Kinder und Jugendliche haben am vergangenen Wochenende am Kids Laax Open ihr Bestes gegeben, wie die Veranstaltenden in einer Medienmitteilung schreiben. Das Pendant zum Weltcup Laax Open für fünf bis 18-Jährige ging am vergangenen Wochenende zum vierten Mal über die Bühne.

Wegen des starken Schneefalls musste am Samstag der Freeski Halfpipe Contest noch abgesagt werden, am Sonntag folgten dann aber die Disziplinen Snowboard Halfpipe in der Superpipe und Ski Slopestyle im ils Plauns Snowpark. Das Wetter hielt am Crap Sogn Gion und beide Wettkämpfe konnten wie geplant durchgeführt werden.

Hoher Besuch bei den Siegerehrungen

Ein Highlight war für viele Nachwuchskräfte auch die Siegerehrung. Der Flimser Freeski-Star Andri Ragettli überreichte den Podestfahrerinnen- und fahrern ihre Preise und verteilte dabei Autogramme an alle Anwesenden. «Mit diesem Park verbinden mich so viele Kindheitserinnerungen. Hier fing alles für mich an und es ist so cool zu sehen, wie viele kleine Kids hier Freestyle Sport betreiben. Egal ob Freeski oder Snowboard», so Ragettli.

Auch die einheimische Snowboard-Nachwuchsathletin Mona Danuser liess es sich nicht nehmen, Preise und High-Fives zu verteilen. «Für mich ist es eine grosse Ehre, hier dabei sein zu dürfen. Früher stand ich an diesem Contest selbst als Teilnehmerin am Start. Es war jeweils das Highlight der Saison für mich und ich war immer so nervös», erinnert sich Danuser.