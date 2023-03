Birk Ruud über Andri Ragettli: «Die Rivalität tut uns gut»

«Ich bin traurig, dass Andri nicht teilnehmen konnte», meint Birk Ruud am Samstag nach der Siegerehrung im Interview zu Andri Ragettlis Absenz im Weltcupfinale in Silvaplana. Der Bündner hatte sich Mitte der vergangenen Woche bei einer unschönen Landung in der Halfpipe eine Rippe gebrochen.