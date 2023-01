EM in Lantsch/Lenz: Die nächste Stufe auf der Biathlon-Treppe

Von Mittwoch bis Sonntag wird an vier Wettkampftagen in Lantsch/Lenz eine Premiere vonstattengehen. Erstmals geht es in der Biathlon-Arena um internationale Titel und Meriten bei den Aktiven. Es sind zwar bloss die Europa- und nicht die erst 2025 vor Ort terminierten Weltmeisterschaften, aber immerhin. «Es ist ein idealer Zwischenschritt auf der Treppe zu höheren Zielen», sagt Selina Gasparin. Die im Frühjahr abgetretene ortsansässige Schweizer Biathlon-Pionierin wird das Treiben vor der Haustüre als Repräsentantin begleiten und verfolgen.