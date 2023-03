Bündner Biathlet Serafin Wiestner tritt zurück

Zweifacher Olympiateilnehmer

Wiestner nahm 2014 in Sotschi respektive 2018 in Pyeongchang zwei Mal an Olympischen Winterspielen teil. Sein wertvollstes Ergebnis erzielte er vor fünf Jahren in Südkorea mit einem neunten Rang im Sprint über 10 Kilometer. Die Qualifikation für die Spiele im vergangen Jahr in Peking hatte Wiestner verpasst. Im Weltcup blieb ihm in seiner langen Laufbahn ein Podestplatz verwehrt. Sein bestes Resultat war ein fünfter Rang in der Saison 2015/16 im Sprint in Presque Isle. An den Europameisterschaften im Vorjahr am Arber in Bayern gewann er zusammen mit Aita und Elisa Gasparin sowie Martin Jäger die Bronzemedaille in der Mixed-Staffel.