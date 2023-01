Biathlet Laurin Fravi: Mehr Heim-EM geht nicht

Der erste Tag an den Biathlon-Europameisterschaften in heimischen Gefilden in Lantsch/Lenz war nicht der Tag der Belegschaft von Swiss-Ski. Ohne die im Hinblick auf die nahenden Weltmeisterschaften abwesende erste Garde blieben Spitzenergebnisse in den Einzel-Wettbewerben über 15- respektive 20 Kilometer aus. Am besten schnitt die Prättigauerin Lea Meier mit Rang 33 im von Lisa Maria Spark aus Deutschland gewonnenen Frauenrennen ab. Wenig angetan von seiner Leistung war auch Laurin Fravi.